Három ajánlat közül az UTIBER Közúti Beruházó Kft. tervezi meg Berettyóújfalu nyugati elkerülőjét 639 millió forintért – derül ki a Közbeszerzési Értesítő január 25-ig számából.

A tervezőnek 13,2 kilométer hosszan, Berettyóújfalutól nyugati irányban vezetett új nyomvonalú kétszer egy forgalmi sávos főút megvalósításához szükséges teljes körű engedélyezési terveket és kiviteli terveket kell készítenie, illetve megszerezni a szükséges engedélyeket is. A leírásból kiderül, hogy a 47-es számú főút Berettyóújfalu és Furta közötti 6,5 kilométer hosszú szakaszának burkolaterősítéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli terveket is el kell készíteniük.

A tárgyi tervezési feladat során meg kell oldani a tervezett elkerülő út csatlakozását az M4-M35 autópályák csomópontjához is, valamint számolnia kell az autópálya csomópont fejlesztésével is, az új ágakat ezen fejlesztési elképzelések alapján kell megtervezni és engedélyeztetni. A részben meglévő külön szintű csomópont továbbfejlesztése, illetve új csomóponti ágak tervezése mintegy 2,4 kilométer hosszan fog szerepelni a tervekben. Ezen túl négy szintbeli csomóponttal és öt új híddal is kalkulálniuk kell, és számolniuk kell azzal is, hogy számos meglévő gázvezeték, nagy- és középfeszültségű elektromos vezeték keresztezésével is.

