Az utóbbi napokban a használtautó-piacon tapasztalható jelentős drágulástól volt hangos a sajtó. A Napló több évtizede a szakmában lévő kereskedő véleményét kérdezte, mennyire valósak az átlagár 2 millió forintos emelkedéséről szóló statisztikák.

Martin Péter szerint a használt autók valóban drágultak az infláció és a hatósági szigorítások miatt, ám a drágulás a magyar piacra még nem gyűrűzött be olyan mértékben, amennyire a nyugat-európai áremelkedés indokolta volna. A Martin Car Autókereskedés tulajdonosa úgy látja, a statisztikai adatokat nagymértékben torzítja, hogy eltűntek azok az autók, amelyek hivatalosan nem is lehettek volna forgalomban.

Az üzletágnak voltak olyan képviselői, akiket sokkal inkább lehetne bűnözőnek nevezni, mintsem kereskedőnek.

– Léteztek olyan vállalkozások, amelyek fiktív számlákkal, különböző áruk utaztatásával, logikus nyereségtermelő művelet nélkül csináltak hasznot. Ezzel nemcsak megkárosították a magyar, a német és a szlovák államot, hanem még úgy is hasznot tudtak csinálni, hogy a vételi árnál olcsóbban adták a nagyobb értékű gépjárműveket. Ezeknek a hatóságok a nemzetközi nyilvántartási rendszerek kiépülésével és az átutalási jogszabályok szigorításával a nyakát vágták. Vagyis eddig az hamis kép volt, hogy egy egyéves, 30 milliós autót 20 millióért meg lehetett kapni – mondta a kereskedő.

Óra-visszaállítók

– Az adócsalók mellett kiesett egy másik törvényen kívüli piaci szegmens is, egy bűnözőkből álló réteg, melynek szereplői az olcsón megvásárolt autóknak visszatekerték az óraállását. Márpedig több százezer kilométer visszaállításakor természetesen az autónak jelentősen megváltozik a piaci értéke, így jóval drágábban, alig használtként adták tovább. Amióta azonban a Jármű Szolgáltatási Platform elérhetővé vált, bárki számára ingyenesen lekérdezhető a megvásárolni kívánt autó utolsó műszaki vizsgán rögzített kilométeróra-állása – tette hozzá.

A vállalkozó szerint a fenntartási és a szervizköltség megemelkedése miatt az olcsóbb autók is kezdenek kihullani. Aki egy 3-400 ezer forintos autót vesz, nem biztos, hogy egy 600 ezer forintos motorcserét hajlandó kifizetni. Márpedig olyan szigorú környezetvédelmi előírások vannak érvényben, amelyek mellett egyetlen vizsgabiztos sem kockáztatja az állását azzal, hogy egy rosszabb állapotú autót forgalomba enged. Ha pedig a kocsi nem kap műszaki vizsgát, eladni sem lehet. Így csak a bontóba vezet az út.

Mivel a kilométeróra- és az adócsalásból származó, olcsó autók kiestek a piacról, ez az átlagárat látszólagosan megemelte. A közgazdász végzettségű szakember szerint innentől kezdve megkérdőjelezhető a használt autók drágulásáról szóló statisztika, mivel magával a mintavételi forrással van probléma, ami alapján az elemzés elkészül.

– Valóban létezik egyfajta drágulás, mivel az infláció felfelé csorgó hatása érezhető. Mind a benzin, a kötelező biztosítás, a mesteremberek munkadíja az elmúlt években a háromszorosára emelkedett, ahogy mindenféle szervizszolgáltatás is jelentősen drágult. Emiatt az autókat többe kerül karbantartani. Ezt a megnövekedett költséget a tulajdonos logikusan beépíti az eladási árba – véli a vállalkozó.

– Magyarországon az átlag vásárló a pénztárcájához mérten használt autóban próbál gondolkozni. Mivel hazánkban kevesebb az újonnan vásárolt jármű, a használt autókat Nyugat-Európából szerzik be a kereskedők. Azonban a koronavírus-járvány, a környezetvédelmi intézkedések, a chiphiány és az egyéb tényezők következtében az új autók ára Nyugaton is megemelkedett, valamint a várólisták is jelentősen kitolódtak, akár másfél évre is – mondta Martin Péter.

Nem lehet egyből kitenni

– A középkategóriásnak nevezhető 2-3 millió forintos használt autókat Németországban eddig 4 és 6 ezer euró körül lehetett beszerezni, most 30-40 százalékkal kerülnek többe. A kereskedőnek nőttek a szállítási költségei, mivel a nemzetközi jogszabályok előírják, hogy milyen engedélyek, biztosítások szükségesek, és milyen trélerekkel lehet szállítani. A jóval drágábban hazahozott autót ráadásul még nem lehet egyből kitenni a kirakatba, először rendbe kell tenni, valamint ki kell várni a műszaki vizsgáztatásnak a két hónapos időtartamát – tette hozzá. Martin Péter úgy látja, a német piac augusztusi drágulása a hazai használt­autó-piacon még nem jelent meg, az emelkedés még csak ezután lesz igazán érezhető.

Hajnal László