Falvaink fejlődése az elmúlt három évben új lendületet kapott, a települések komfortosabbá, szebbé váltak – jelentette ki még év elején a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár hangsúlyozta: a Magyar falu program 2022-ben is folytatódik, és tovább dolgoznak az élhető falva­kért. Tavaly 15 pályázati felhívásban az önkormányzatok, az egyházközségek és a falusi civil szervezetek százmilliárd forint támogatáson osztozhattak meg. Közösségi terek jöttek létre, orvosi rendelők, óvodák szépültek meg, valamint több mint 1300 utca, kerékpárút, járda fejlesztése történt meg. Gyopáros Alpár hétfőn jelentette be, hogy harmincmilliárdos kerettel folytatódik a Magyar falu program kistelepülési vállalkozásokat támogató eleme. Hajdú-Biharban is nagy népszerűségnek örvend a program, hiszen a megye 82 településéből 60 adhat be pályázatot a felhívásokra. Korbeák György, a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség ügyvezetője úgy véli, az ötezer fő alatti településeknek kifejezetten jó ez a pályázati konstrukció, s lehetőségeik az elmúlt években megsokszorozódtak.

Az eddigi 120 napról az idén 90 napra csökkentették a Magyar falu programba benyújtott pályázatok elbírálási idejét, így egy hónappal korábban foghatnak hozzá az önkormányzatok és a helyi egyházközségek a fejlesztésekhez. Idén ismét 70 milliárd forint áll rendelkezésre a kistelepülési beruházások megvalósításához; ezt kiegészítik a falusi útalap, a falusi csok és a falusi kisboltok működtetését szolgáló támogatások. Mivel a kiírásokat a települések igényei szerint fogalmazzák meg, ezért több újdonságot tartalmaz az idei program: többek között lehet pályázni fogászati kezelőszék beszerzésére, szabadtéri színpadok kialakítására, kommunális járművek tárolására szolgáló gépszín kialakítására, falusi bölcsődék, bölcsődei udvarok felújítására és csapadékvíz-elvezető hálózatok megvalósítására is.

Februárban már adnak be

A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség munkatársai mintegy ötven pályázatot készítenek elő a februári beadásra.

– A Magyar falu program önkormányzatoknak szóló felhívásai 2 és 50 millió forint közötti támogatási összegeket jelenthetnek településenként. Általában kevesebb forrást kérünk az önkormányzatoknak, mint a maximum elnyerhető, idén az első pályázatokat február közepéig lehet benyújtani – ismertette Korbeák György, az ügynökség ügyvezetője.

Mint mondta, a sláger idén is az eszközbeszerzés, az önkormányzati épületek felújítása és az útépítés lesz. – Fontos az, hogy ezek a hazai források ott tudnak célba érni, ahová egyébként szánják őket: kifejezetten a falvakban. Az önkormányzatok a szükséges eszközeik egy részét a Magyar falu programban szokták beszerezni, például fűnyírókat, traktorokat. Az elmúlt években a hivatalokat, orvosi rendelőket vagy közösségi színtereket újítottak fel a pályázatok révén. Ez az irány a mostani beadáskor is jelen van: akik eddig még nem tették meg, most próbálják ezeket a fejlesztéseket elvégezni – osztotta meg tapasztalatait. Mint mondta, az sem ritka, hogy egy-egy épületet több ütemben korszerűsítenek, hiszen a programban kis összegű forrásokat lehet elnyerni.

– Gyakori még a temetők korszerűsítése: a ravatalozót, a temető kerítését, a belső úthálózatot újítják ebből a forrásból. Ennek az is háttere, hogy az elmúlt években – míg nem jelent meg a Magyar falu program – nem találtunk olyan konstrukciókat, amelyekkel ezeket az akár egyházi, akár önkormányzati tulajdonban lévő temetőket tudják fejleszteni. Az elmúlt időszakban sikerként lehet elkönyvelni, hogy van olyan hazai forrás, amely ezeket a beruházásokat támogatja – húzta alá.

Egyre teljesebb a program

Mivel egyszerűbb a pályázati felület, ezért sok esetben az önkormányzatok maguknak adják be a dokumentumokat, így az ügynökség ennél a felhívásnál kevesebb pályázatot ír, mint az uniós források lehívásánál. Maga a program jó konstrukció, évről évre egyre nagyobb forráskerettel rendelkezik. Újításként az önkormányzatok, civil egyesületek, egyházközségek mellett most már vállalkozók is tudnak pályázni.Egyre teljesebb a program, vannak olyan települések közötti 4 és 5 számjegyű utak, amelyeket ennek segítségével újítottak, újítanak meg – összegezte.

Kiss Dóra