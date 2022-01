Az előző költségvetési ciklusban elnyert Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) forrásaiból jelentős beruházások valósulhatnak meg ebben az évben Hajdúdorogon. De a TOP Plusz pályázatokat illetően is kész tervei vannak az önkormányzatnak.

A részletekről Horváth Zoltánnal, a település polgármesterével beszélgettünk. Elmondta: csapadékvíz-elvezetési rendszer kiépítésére 200 millió forintot, városrehabilitációra pedig csaknem 500 millió forintot nyert tavaly a város. A tervek szerint ezek a beruházások az idei esztendőben valósulnak meg.Az 500 millió forintos keretből több beruházást is megvalósítana az önkormányzat. A városvezető hangsúlyozta, az útépítés és a bérlakások létrehozása tartozik a legfontosabb tervek közé. Az utak felújítása kapcsán megtudtuk, hogy bár Hajdúdorog belterületi úthálózatának jelentős része rendelkezik szilárd burkolattal, mégis akadnak olyan szakaszok, ahol még földúton járnak a lakók. Ezeket az utcákat előrevéve tervez fejlesztést a városvezetés, továbbá azokat az útfelületeket javítaná, ahol az évek alatt már romlott az aszfalt minősége. Az útfejlesztés mellett összesen négy szociális bérlakás is épül a településen, amelyekkel többek között a helyi fiatalok helyben maradását is támogathatják majd. Továbbá külterületi városrészen szennyvíz-elvezetési rendszer infrastrukturális fejlesztését is megvalósítaná az önkormányzat.

Vannak még terveik

A jövőre nézve is vannak tervei az önkormányzatnak, a városvezetés minden lehetőséget megragad, amellyel a település fejlődését segítheti. A TOP Plusz pályázataira első körben január 15-ig nyújthatják be az igényeiket az önkormányzatok. A polgármester elmondása szerint a TOP Pluszban beadni kívánt pályázataik a település élhetőbbé tételét, valamint az önkormányzati tulajdonú épületek és intézmények energetikai korszerűsítését célozzák meg. Szeretnék a város közparkját és annak teljes környezetét korszerűsíteni. Felújítanák a közeli utcákat, parkolókat és járdákat, zöldfelületeket és egy kisebb rendezvényterületet alakítanának ki. Olyan modern közterületet álmodtak meg, amely mind esztétikailag, mind funkciójában megfelel a mai kor igényeinek.

– A különféle közös megemlékezések, ünnepségek alkalmával olyan szép számban gyűlnek össze a hajdúdorogiak, hogy a rendezvények megtartásához elengedhetetlenné vált egy méltó helyszín – magyarázta a polgármester.

Ezentúl egyes belterületi kerékpárutak megvilágítása is szerepel a fejlesztések listáján, de parkolókat is alakítanának a piactér környezetében.

Horváth Zoltán kifejtette, mindezek az elképzelések jól illeszkednek a város 2020–2030-as fejlesztési programjához, aminek kidolgozásához még felmérést is végeztek. A lakosság és a helyi vállalkozások, az intézmények és a civil szervezetek széles körét kérdezte a városvezetés arról, hogyan látják Hajdúdorog jövőjét. A kérdőívek szakmai kiértékelésével mostanra munkaanyag született, amelynek véglegesítése jelenleg még zajlik.

