Az Ingatlanbazár Debrecenben érdeklődött, mennyiért kapni most üres telket. Városunkban a bontásra még nem ítélt, de régi házakat inkább lebontják, így üres telekre épülhet az új ingatlan. A fiatal családok körében népszerű a kertvárosi jellegű Bocskaikert, a városhoz közeli Józsa, Sámsonkert, Mikepércs is − ezeken a településeken jóval olcsóbban jutni telekhez, mint a belvárosban.

A Debrecen központi városrészében csak elvétve fellelhető, méregdrága telkekre jobbára társasházakat „húznak fel” a befektetők. A belvárosban 65 ezer és 125 ezer forint között mozognak a négyzetméterárak.

A kertvárosban két év alatt a duplájára nőtt a telkek ára. A belvároshoz közeli Köntöskertben és a Hatvan utcában a kertek négyzetméterenként 50−75 ezer forint közötti összegbe kerülnek. Kijjebb Csapókert, Homokkert, Tégláskert és Júliatelep portái 20−60 ezer forint közötti négyzetméteráron kelnek el. A zártkertekért is sorban állnak a vevők, pedig az árak ezek esetében is drasztikusan megemelkedtek. A Debrecen helységnévtáblához közel a korábban 3-4 milliós telkek manapság 10-12 millióért kelnek el. Ki kell emelni azt is, hogy ezeken a területeken értéknövelő infrastrukturális fejlesztés zajlott időközben: kerékpárutak épültek, több utat aszfaltosítottak.

HBN