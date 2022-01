Község, város vagy megyeszékhely? Mindegyiknek megvan a maga előnye és hátránya, amit gondosan végig is járnak mind­azok, akik ingatlanvásárláson törik a fejüket. Meghatározó lehet a város, a megyeszékhely közelsége, és természetesen az is, hol, milyen áron kínálják az eladó ingatlanokat. Egy mindenesetre biztos: az elmúlt időszakban egyre többért.



Megkérdeztünk több megyénkbeli polgármestert, milyen tapasztalatok jellemzik a településüket.

Drágább, de így is kell



Fellendült az ingatlanpiac Pocsajban, egyre több fiatal költözik a településre. Ez nyomot hagyott az ingat­lanárak alakulásán is. Szőllősi Roland polgármester lapunk megkeresésére elmondta, hogy a tapasztalatok szerint az elmúlt évek alatt 10-20 százalékos emelkedés jellemezte az eladási árakat. – A kereslet növekedése is befolyásolta ezt, ugyanakkor a falusi csok segítette a fiatalok letelepedését. A település folyamatos fejlődése hozzájárult ahhoz, hogy egyre vonzóbb lett Pocsaj. Egyebek mellett a Magyar falu programnak köszönhetően fejleszthettük az óvodánkat, jelenleg pedig több mint 100 millió forint értékben épül településünkön bölcsőde. Korábban inkább az urbanizáció volt jellemző, de mostanra ez nemhogy stagnál, hanem inkább megfordult. A környező településekről, vagy éppen Debrecenből is költöznek ide családok – mondta, hozzátéve,

örömteli a fiatalok megjelenése, hiszen a település jövője bennük rejlik.



Emelkedtek az ingat­lanárak Zsákán, és bár sokan érdeklődnek az eladó házak iránt, most is több áll üresen. Kovács Kálmán polgármester szerint a családokat segítő támogatások nagyban hozzájárulnak a házak gyorsabb eladásához. – Egy-két millió forinttal emelkedtek az ingatlanárak településünkön a tapasztalatok szerint, jelenleg 6-10 millió forintért lehet jó állapotú kertes házat vásárolni – fejtette ki a polgármester.



Többeknek pedig a városok közelsége segít a választásban. Földesen is növekedtek az ingatlanárak, ennek ellenére igen vonzó település lett a családok, a fiatalok számára. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az állami támogatásoknak köszönhetően a drágulás ellenére is elkelnek az eladó házak. Megtudtuk:

ezelőtt tíz évvel a tízszer tízes kockaházakat megvásárolhatták az érdeklődők 4,5-5 millió forintért, most ugyanezeket az ingatlanokat 15 millió forintért vagy annál még magasabb áron hirdetik.

Még ha hihetetlennek is tűnik, mégis igaz: a tavalyi esztendőben arra is volt példa, hogy 35 millió forintért kelt el ingatlan a településen. Jeneiné Egri Izabella polgármester elmondta: a megyeszékhely közelsége vonzóvá teszi a települést is, többen – akár a környező községekből is – éppen ezért költöznek Földesre. Debrecentől mindössze 34 kilométerre van Földes, ezt az utat pedig mintegy 30 perc alatt megtehetik az autósok.

Kisgyerekkel



– Több kisgyermekes család költözött településünkre, akik állami támogatásokkal és a korábbi ingatlanok eladásával tudtak nálunk letelepedni. Nagy örömmel fogadjuk a családokat, számunkra az ő jelenlétük kedvező is. Nemcsak azért, mert így elkelnek a helyi ingatlanok, hanem azért is, mert a családok gyermekei helyben járnak majd bölcsődébe, óvodába és iskolába is – mondta. Hozzátette, hogy helyi fiatalok is vásárolnak házat Földesen, és a tapasztalatok szerint sokan gyermekeket is vállalnak.



– Folyamatosan és dinamikusan fejlődő település Ebes, ahol jó a közbiztonság, kedvező a földrajzi elhelyezkedés, továbbá színvonalas az intézmények ellátása is – így nyilatkozott Szabóné Karsai Mária polgármester, amikor arról kérdeztük, hogy vajon mitől lehet vonzó a település. Kifejtette, hogy

az elmúlt években Ebesen is tapasztalható volt az ingatlanár-növekedés, de ennek ellenére sok kisgyermekes család választotta a települést a lakóhelyéül.

– Azt látjuk, hogy az óvodában folyamatosan bővítenünk kell a férőhelyeket, és a tavaly átadott bölcsődénkben is azonnal beteltek a helyek – fejtette ki.

BBI