Több lábon állni kiszámíthatóságot és előnyt jelent, viszont sokszor az alapok elhelyezése, a saját utunk megtalálása a legnehezebb feladat. Bizonyára sokan hallottak már a passzív jövedelemforrásról, de mégis kevesen vannak, akik bele mertek vágni, talán azért, mert csekély információjuk volt róla.



Nagy-Hajzer Enikő pénzügyi tanácsadó érdeklődésünkre leszögezte: ahhoz, hogy egy picit tisztába tegyük ezt a fogalmat, előbb definiáljuk azt, hogy mi az aktív jövedelem. – Az aktív jövedelem a napi munkánkért kapott juttatás. Ezt havonta egyszer fizetik ki az elvégzett havi munkánkért cserébe. A munkáltató voltaképpen „megvásárolja” a munkával eltöltött időnket, a szakmai tudásunkat, viszont ezért rendszeres anyagi forrást biztosít számunkra – fogalmazott. Hozzátette, a passzív jövedelem pedig az, amikor egy egyszeri vagy rövidebb ideig tartó munkáért kapunk „végtelenségig” pénzt. Elvileg. De valójában szinte folyamatosan kíván munkát különféle mértékben. Voltaképpen az nem mindegy, hogy ez mennyi és milyen jellegű foglalatosságot, odafigyelést igényel.



Mint elmondta, a „pénzből lehet pénzt csinálni” kifejezés a leginkább jellemző ezekre a lehetőségekre.

Magyarországon főként az ingatlanbefektetés az elterjedt mint passzív jövedelemforrás. De ilyenek a különféle pénzügyi befektetések is, vagy egy üzlet felépítése, ami hosszú távon kevesebb időráfordítással egyre több jövedelmet eredményez

– hangsúlyozta.

Hosszú távon jövedelmező



Pénz, idő és energia egyaránt szükséges lehet a különböző passzív jövedelmek eléréséhez. Nyilván az előbb felsorolt lehetőségeknél ez más-más arányban jelenik meg – jelentette ki a pénzügyi szakértő. – Ingatlanbefektetéshez jelentős tőke szükséges (főleg a mai lakáspiacon), vagy egy megfelelő pénzügyi stratégia ennek a célnak az eléréséhez. Csakhogy az idő is nagyon fontos, ugyanis ha egy ingatlant veszünk figyelembe, akkor nem azonnal fog megtérülni a befektetett pénzünk. Számolni kell az amortizációval és az inflációval is. Mire ez „kidolgozza” magát, nyilván eltelik némi idő – jegyezte meg.



– Ha a pénzügyi befektetéseket vesszük figyelembe, akkor egy ingatlannal szemben sokkal kevesebb ráfordított pénzt kell bevonnunk. Lehet akár egyszeri nagyobb összeg – néhány százezer forinttól már elérhető –, vagy lehet rendszeres havi, akár néhány tízezres megtakarítás is. Ebben az esetben az idő a legnagyobb tényező. Ezt kell figyelembe venni. Ha pedig valaki üzletet szeretne kiépíteni, az leginkább energiabefektetést igényel. Egy hosszú távon jövedelmező üzlet felépítése abszolút vállalkozói gondolkodásmódot és hozzáállást igényel. Nyilván itt is fontos a tőke, de ezt a kiszemelt üzlet típusa határozza meg. Illetve egyetlen biznisz felépítésétől sem lehet elvárni, hogy már az első hónapban vagy évben milliókat szakítsunk belőle, ezért itt is kiemelendő az idő.

Azt hiszem, talán ez a legfontosabb tényező minden esetben. Ezt kell picit jobban felmérnünk, mert a magyar mentalitás az azonnali és sok pénzt szeretné, viszont csodák nincsenek a pénzpiacon

– emelte ki Nagy-Hajzer Enikő.

Kitűnő megoldás lehet a váratlan helyzetekre



A huszonévesek körében elterjedt fogalom, de talán már az idősebbek számára sem ismeretlen: az influencer marketing. Valójában ez napjainkban az egyik legelterjedtebb és talán a leghatásosabb reklámozási forma. Külső szemlélők, akik nem mélyültek el még a közösségi oldalak világában, azt gondolhatják, kevés munkát igényel, mégis jól működő passzív jövedelemforrások a véleményvezérek által készített reklámok. Ez azonban koránt sincs így. Gyakorlatban nagyon sok munka kell a népszerűség eléréséhez, ugyanis a fő cél igencsak összetett: a követők megtalálása, a figyelmük elnyerése, végül az érdeklődésük fenntartása.

Nagy-Hajzer Enikő mindenképpen fontosnak tartja, hogy valamilyen formában gondoskodjanak az emberek arról, hogy „legyen mihez nyúlni” a váratlan élethelyzetek esetén. – A mostani élethelyzet – a koronavírus okozta nehézségek – jól tükrözi, hogy mennyire fel kell készülnünk pénzügyileg az esetleges váratlan helyzetekre – mondta.

Nem kell nagy dolgokra gondolni, és nem szabad megijedni sem. Személyre szabott megoldásokban kell gondolkozni, mert a lehetőségek száma passzív jövedelemtípusonként is számtalan. Érdemes szakértő segítségét is kikérni, ugyanis nem könnyű kiigazodni a pénzügyi lehetőségek piacán. De minél hamarabb dűlőre jutunk a választásban, annál gyorsabban érhetünk el passzív jövedelmet, ami a jövőben óriási biztonságérzetet nyújthat számunkra – fűzte hozzá.

NE