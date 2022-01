Vállalkozás és innováció a világjárvány idején címmel szervezett vállalkozói fórumot a Modern és Innovatív Hajdúszoboszlóért Egyesület a fürdővárosban csütörtök este. Kőrösi Gergő, az egyesület elnöke megnyitójában arról beszélt, a rendezvény azzal a céllal jött létre, hogy a vállalkozók az itt elhangzó előadásokból tájékozódhassanak arról, milyen lehetőségek vannak. A fórum egyik előadója Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár volt, aki elöljáróban emlékeztetett, az utóbbi évtizedek békeidőben teltek, a foglalkoztatási mutatószámok jól alakultak a járványt megelőző időszakban: 4 és fél millióan dolgoztak Magyarországon, a munkanélküliségi ráta 3,3 körül volt. A koronavírussal azonban tartózkodás és félelemérzés jelent meg a járvány kezdeti időszakában.

– A foglalkoztatás terén az első védekezési reakciókban két véglet volt: volt, aki azt mondta, azonnal be kell zárni a munkahelyet, mások pedig azt, hogy fontoljuk meg, mi fog történni, a munkát hagyjuk az életünk középpontjában. A magyar kormányzat amellett döntött, hogy a munkahelyek megtartása, létrehozása mentén kell szervezni a védekezést, így először minden ágazatnak lehetősége volt támogatásokat igénybe venni – mutatott rá. Az államtitkár felidézte, ez a hozzáállás el is érte a hatását, az első csomagban 32,8 milliárd forintot fizetett ki az állam a cégeknek.

Ismertette, Hajdú-Bihar megyében körülbelül 8 ezer olyan munkavállaló volt, aki a programban segítséget kért, ők összesen 1,3-1,4 milliárd forintot kaptak.

Még nincs békeidő

Felidézte, a következő időszakban, a koronavírus elleni védőoltás megjelenése után már jobban látszott, hogy mely ágazatokat kell célzott támogatásokkal segíteni: a turizmust, a vendéglátást, a szolgáltató szektort. Nem mondom, hogy nem voltak elbocsátások, mert ez nem lenne igaz. Volt olyan vállalkozó, aki a saját üzleti környezetét látva azt mondta, el kell engednie néhány embert– szögezte le Bodó Sándor. Hozzátette, a következő lépésben munkahelyteremtő programokat indítottak, majd kitért arra is, a vidék Magyarországa viszonylag jó évet zárt, de még nem tért vissza a békeidő. Az államtitkár az önfoglalkoztatók helyzetére is kitért, akik kapcsán úgy fogalmazott, nélkülük Magyarország nem működne. – 110 ezer önfoglalkoztató van Magyarországon, ebből 80 ezer volt az, aki igényelte a számukra elérhető támogatást. Ez 200-300 ezer forint között volt, nem egy horribilis összeg, de mégis jól jött. A vállalkozások több 90 százaléka életben is maradt – ismertette.

Az államtitkár a jelen kapcsán hangsúlyozta, a kormányzati segítségre továbbra is szükség van. Bemutatta azt a jelenleg elérhető pályázatot, melyben a munkáltató 9 hónapra vehet fel támogatást munkavállalójára, majd egy másik programra is kitért, ami a belső képzést támogatja.

A megjelent vállalkozóknak Korbeák György, a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség ügyvezetője a GINOP plusz operatív programot, Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere pedig az önkormányzat gazdaságfejlesztési stratégiáját mutatta be. Szigeti Szabolcs, a Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály főosztályvezetője a Vidékfejlesztési Program lehetőségeit ismertette, majd lehetőség nyílt a résztvevőknek észrevételeiket megosztani.

KD