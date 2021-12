Már megjelentek az első Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz-felhívások, januárban kell beadniuk pályázataikat az önkormányzatoknak, így többek között már Hajdúhadházon is zajlik a koncepcionális tervezés. Óvodabővítésen, energetikai fejlesztésekben és egy többfunkciós rendezvénycsarnok felépítésén is gondolkodnak. Az elmúlt 11 évben több mint száz beruházás történt a településen, a duplájára növelve a város vagyonát.



Az óvodai intézményünk két telephelyének fejlesztését tervezzük. A Szilágyi Dániel utcán egy tornatermet építenénk, a Bercsényi utcai épületet bővítenénk

– sorolta megkeresésünkre Csáfordi Dénes polgármester. Mivel óvodáik magas létszámmal működnek, így a bővítéssel a nevelési ellátás minőségének növelése a céljuk. Továbbá vizsgálják azt is, hogy mely önkormányzati épületüket tudják bevonni az energetikai korszerűsítéséket támogató pályázati konstrukciókba.



Csáfordi Dénes elmondta, az Élhető települések programban összetett fejlesztési célokat is meg tudnak valósítani. – Korábban hoztunk létre az egyik városrészben egy átmeneti záportározót. Terveink szerint a település egy másik részén is kialakítanánk egy hasonlót. Ott is a tó körül egy pihenőparkos, rekreációs célokat szolgáló szabadtéri létesítményt tudunk elképzelni – mondta a polgármester. Az Élhető települések programban is vizsgálják, hogy az elhanyagolt településrészek milyen fejlesztésre szorulnak, és azokból mit tudnak megvalósítani.



A városvezető elmondta,

korábbi pályázatoknak köszönhetően a jövő évre megoldódnak a nagyobb belterületi útjaik felújításai, így a következő pályázati ciklus fókuszába már a kisebb szakaszok kerülhetnek. A terveik szerint 8-10 utcát szeretnének szilárd burkolatúvá tenni.



– Vizsgáljuk annak a lehetőségét is, hogy egy olyan többfunkciós, rendezvények megtartására alkalmas létesítményt építsünk, ami nem sportcsarnok. A közművelődés terültén a meglévő ingatlanok már nem tudják teljes mértékben kiszolgálni a mutatkozó igényeket – emelte ki Csáfordi Dénes. Mint kifejtette, az elképzelések szerint az új létesítményben színháztermet, konferencia­termeket, illetve a felnőttképzésben hasznosítható helyiségeket is kialakítanának. Mindezeken felül a város külsőbb területeinek fejlesztési lehetőségeit is vizsgálják.

Előreláthatólag csaknem 2 milliárd forint támogatásra tudnak majd pályázatokat benyújtani és fejlesztési igényeiket megvalósítani.

BS