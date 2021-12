Hajdúböszörmény, Pocsaj és Körösszegapáti – három megyénkbeli település, ahol tízmillió forintot, tárgyjutalmat és elismerő oklevelet vehettek át a polgármesterek a közfoglalkoztatási programban való kiemelkedő sikereikért.

A közfoglalkoztatási program célkitűzése volt már az induláskor is, hogy felkészítse a jelentkezőket az elsődleges munkaerőpiacon történő helytállásra, így tehát az, hogy idővel minél kevesebben maradjanak a résztvevők. A Belügyminisztérium értékelése szerint elérte a célját: a korábbi 250 ezer helyett jelenleg mintegy 100 ezer résztvevővel működik a program. Idén pedig már az indulásának tizedik éves évfordulóját ünnepelheti, aminek apropóján jutalmazták a legjobban teljesítő településeket a Start Plusz 2021 Díjjal.

Vitányi István országgyűlési képviselő Forrás: Napló-archív

Széles spektrumon dolgoznak

A foglalkoztatottak értékteremtő munkát végeznek, ez kiderült az elismerések átadóján. A közmunkások kedvvel mennek dolgozni, hiszen látják, hogy értékes, amit csinálnak

– nyilatkozta lapunknak Vitányi István országgyűlési képviselő. Mint mondta, azon túl, hogy a foglalkoztatottak a településüket ellátják mezőgazdasági termékekkel, még a piacra is állítanak elő árut. – Jó néhányan értékesítenek, Körösszegapátiban például kereskedőház működik, ahol a helyi és a társtelepülések közmunkásai által előállított termékeket is árusítják – részletezte. Vidékünkön üzemek is létesültek a programhoz kapcsolódóan, az előállított termékek palettája pedig igen széles körű. Többek között savanyúságot, tésztát, étolajat, vasipari termékeket állítanak elő, szőnek, varrnak, kosarat fonnak, sertést tartanak és tojást termelnek a foglalkoztatottak. Az elismeréssel járó pénzjutalom a közmunka­program további fejlesztését szolgálja.

BBI