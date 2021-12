Erősebb évet zárt idén a lakáspiac tavalyhoz képest, amiben a járvány mellett komoly szerepe volt a 2021-ben kibővített állami támogatásoknak is. Komoly különbségek alakult ki az új és a használt lakások szegmense között, ráadásul a budapesti és a fővároson kívüli piac is eltérő eredményeket ért el, és az agglomerációs térségek pedig lendületben maradtak - áll az ingatlan.com összefoglalójában, amely az év leglényegesebb lakáspiaci tendenciáit gyűjtötte csokorba. Az idén több mint 500 ezer feladott hirdetésen alapuló elemzésből kiderül az is, hogy miként alakult a kereslet és a kínálat 2021-ben.

Újak és használtak

A használt lakóingatlanokra 2021-ben 4,7 millió érdeklődés érkezett a hirdetési portálon, ami 5,5 százalékos növekedésnek felel meg 2020-hoz képest, amikor a járvány miatt visszafogottabb volt a kereslet. Az év eleje volt kiugróan erős volt és rendkívüli lendülettel indult. „A kiugró év eleji érdeklődésben több tényező játszott szerepet. 2021-ben ugyanis tovább bővült lakástámogatási program és új kedvezmények jelentek meg. Ennek következtében több ezer olyan adásvételt halasztottak az idei év elejére a vevők, ami tavaly lett volna esedékes. Nyár elejére ez a lendület már kevéssé volt érezhető a használt lakások piacán” - mondta Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője.

Hozzátette: „Késő nyártól kora őszig a hitelkamatok emelkedése jellemezte a lakáspiacot, ami szintén fékezőleg hatott a lakáspiac lendületére. Októberben azonban elindult a zöld otthon program, amelynek keretében kedvezményes hitelt igényelhetnek azok, akik energiatakarékos új lakást vagy házat vásárolnának vagy építenének. Ez pedig berobbantotta az új lakások piacát. A kedvezményes lakásépítési áfa idei visszavezetése amúgy is felpörgette a lakásépítési kedvet és komoly lendületet adott a lakásépítéseknek.”

A használt lakásokhoz képest az új lakóingatlanok iránti kereslet sokkal nagyobb mértékben, 64 százalékkal emelkedett tavalyhoz képest. A tendenciák azt is előrevetítik, hogy 2022 az új lakások éve lesz.

Budapest és a fővároson kívüli piac

„Már a járvány előtt, 2019 második felében látszott, hogy a fővárosi használtlakás-piac a korábbi évekhez képest lelassult, a pandémia rátett egy lapáttal. Ugyanakkor az ország többi részében a használt lakások forgalma lendületben maradt” - emelte ki Balogh László. A budapesti lassulás leginkább az adásvételek csökkenő számában mérhető: 2018-hoz képest 2021-ben 40 százalékkal kevesebb adásvételre kerülhetett sor a fővárosban. Az ország többi részén viszont élénkült a lakáspiaci forgalom, és a drágulás is nagyobb ütemű volt – áll a szakportál közleményében.

A szakértő közölte azt is, hogy 2021-ben kitartott, sőt erősödött a járvány miatt kialakult tendencia, amelynek köszönhetően budapesti és a megyeszékhelyek agglomerációja felértékelődött. „A covid miatt sok saját célra vásárló vevő keresett kerttel, udvarral rendelkező lakást elsősorban az agglomerációs településeken. A második otthont keresők és befektetők egy jelentős része pedig a Balatonon vásárolt, aminek következtében az északi part 28 százalékkal a déli part pedig több mint 40 százalékkal drágult 2021-ben”

Drágulás eltérő mértékben

Összességében idén is emelkedtek az árak, de markáns különbségek láthatók a különböző területeken.

A fővárosban a használt lakások átlagos négyzetméterára a kínálati piacon 9 százalékkal 800 ezer forintra nőtt 2021 januárja és decembere között. A legdrágább városrész az V. kerület, ahol decemberben közel 1,2 millió forint volt az átlagár. A legolcsóbban - négyzetméterenként 509 ezer forintért - a XXIII. kerületben kínálták a használt lakóingatlanokat. Közben az új budapesti lakásoknál 14 százalékos áremelkedés következett be, így az év utolsó hónapját 984 ezer forintos átlagárral zárták. Utóbbiakat nézve a XII. kerület a legdrágább 1,9 millió átlagos négyzetméterárral, a sor másik végén a XX. kerület áll 705 ezres összeggel.

A megyeszékhelyeken a használt lakásoknál 15 százalékos drágulás történt, így decemberre 485 ezer forintra nőtt az átlagos négyzetméterár. A top 5-ben kapott helyet Debrecen, Győr, Székesfehérvár, Szeged és Veszprém 500-611 ezres átlagos négyzetméterárral. A legolcsóbbak közé sorolható Kaposvár 316 ezer, Békéscsaba 287 ezer és Salgótarján 187 ezer forintos árral.

A megyeszékhelyeken eladó új lakóingatlanok négyzetméterára 2021 elejétől számolva 19 százalékkal 651 ezer forintra emelkedett. Veszprémben, Debrecenben, Szeged és Pécsen 718-766 ezer forint volt a decemberi kínálati ár, így ezek a városok a legdrágábbak. Legolcsóbban pedig Kaposváron, Békéscsabán és Nyíregyházán hirdették az új lakásokat, utóbbi megyeszékhelyeken 464-512 ezer forintba kerül egy négyzetméter.