A pandémia nemcsak bezártságot, de összezártságot is okozott a magyar családok életében. Változott a szabadság fogalma, és – bár az emelkedő alapanyagárak kissé élét vették – tendencia­szerűen megnőtt az érdeklődés a külterületek, vidéki települések kertes házai iránt is. Lapunk minderről Kiss Sándor ingatlanközvetítőt, értékbecslőt kérdezte.

Divat a nagy tér



– A családi ház, kert mindig is vonzó élettér volt, de a pandémia valóban felerősítette a kertes házak iránti keresleti igényt. A munkahelyi elfoglaltság, a gyerekek egyre intenzívebb iskolai tevékenysége, sok esetben a továbbtanulás miatti különélés helyett a családok lényegesen több időt töltöttek összezárva. Változott a szabadság fogalma, hiszen utazási szokásainkon is változtatni kellett, sőt volt, hogy el sem hagyhattuk otthonunkat hosszabb időre. Ezek a helyzetek átszabták az igényeket, így sokan vágnak bele a költözésbe, megteremtve a nagyobb tereket, a különválasztható dolgozószobákat, vagy akár az udvar adta lehetőségeket – emelte ki a szakember.



Kiss Sándor említette:

az ingatlanárak nem csökkentek, sőt folyamatos emelkedés tapasztalható az új, újszerű, de még a régebbi, szépen felújított ingatlanoknál is, melynek oka egyértelműen az anyagárak és a munkadíjak növekedése.

– A jelenlegi hitelek, támogatások követik ezt az igényt, így a folyamat nem áll le, egyre nagyobb hangsúlyt fektetve az új – energetikailag korszerű – ingatlanokra – mondta.

Új irányvonalak



Elmondása szerint a közvetítők között is alternatívává váltak az olyan házak, telkek, amelyeket a területi elhelyezkedésük miatt olcsóbban lehet megvásárolni. – Nem új keletű az agglomeráció felé való terjeszkedés, így az ingatlanközvetítéssel foglalkozó szakembereknek is követnie kell ezt a tendenciát. A kistelepülések kezdenek egyre jobban előtérbe kerülni, a körforgás részei lettek, az ott is elérhető kedvező pénzügyi lehetőségek pedig csak javítanak a pozíciójukon – mondta a szakember, kitérve arra is, az új 3D, online bemutatói platformok csak javíthatnak az ingatlaneladásokon. – Egyértelműen ez a követendő irány, a távolról elérhető virtuális séták ugyanis lehetőséget adnak az ingatlanok professzionális bemutatására, s ezzel egyre többen élnek.

Nem kell kimozdulni otthonról, nem kell kíváncsiskodókat fogadni, jobban szűkíthető a kör a potenciális vevőkre.

Sok esetben fordul elő, hogy külföldről érkezik megkeresés, vagy az ország távolabbi pontjáról. Ilyen esetekben sorsdöntő lehet az ingatlanról készített 3D-s virtuális túra, mely egy link formájában a világ bármely pontjáról elérhető – hangsúlyozta Kiss Sándor.

Péter Szabolcs