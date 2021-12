A kérdéseknél Keresztessy Gergő (Jobbik) azzal fordult Szólláth Tiborhoz, hogy ha megvalósul a Civaqua-program első üteme, valóban öntözhetővé válik-e 6 ezer hektárnyi terület. A NAK megyei elnöke jelezte, ez egy KEHOP-os fejlesztés, s az Európai Unió arra, hogy több területet öntözhessenek, soha nem adott pénzt. Mint mondta, amikor a folyamat minden üteme lezárul, lehetőség nyílhat további területek öntözésére, azonban ez a projekt főként környezetvédelmi beruházás. Tóth József (DK) a mezőőri szolgálat kapcsán arról beszélt, annak működtetése az önkormányzat feladata. A NAK álláspontját kérte mezőőrökről. Szólláth Tibor elmondta, egy településen akarat kérdése, hogy a polgármesterek mire költenek. Azt tanácsolta, hogy beszélgessenek a gazdákkal, nem tartaná helyesnek, hogy a mezőőrség működését a NAK-nak kelljen megszervezni. Tóth József hozzászólásában javasolta, hogy meg kell emelni a mezőőri szolgálat támogatását.

Kiss László (Momentum) azt a kérdést vetette fel, az osztatlan közös tulajdonok kérdése mekkora problémát jelent. Az elnök szerint ez egy közel 40 éves probléma, belekezdtek a megoldásába, de ez komoly kihívás.

Szigeti Szabolcs, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály vezetője

Szigeti Szabolcs, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály vezetőjének prezentációjában a Vidékfejlesztési Program keretében átmeneti években (2020-2021) meghirdetett pályázatok eddigi megyei eredményei is a közgyűlés elé kerültek. Elmondta, 150 milliárd forintnyi pályázati forrásra érkezett be igény, ehhez jön még a pályázók önereje, ami jellemzően 50 százalék, így összesen 300 milliárd forint beruházási igény jelentkezik a vidékfejlesztésben. Azt is elmondta, a napokban 20 önkormányzat fog eredményt kapni.

– Ha a számok mögé nézünk, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a vidék, Hajdú-Bihar megye BMW-je. Az a 150 milliárd forint, amire eddig pályáztak a megyei vállalkozások önrésszel együtt 300 milliárd forint, ez egy BMW méretű beruházás – tette hozzá Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke az elhangzottakhoz.

A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (HBMFÜ) ezévi munkájáról is hallhattunk beszámolót. Korbeák György ügyvezető ismertette, az egyik legfontosabb szakmai tevékenységük a pályázatírás, ez az európai uniós pályázatok, illetve hazai finanszírozású pályázati felhívásokra benyújtott támogatási kérelmek dokumentációinak elkészítését jelenti. Ebben az évben az ügynökség 196 pályázatot készített el és nyújtott be, de az is fontos feladatuk volt, hogy felkészüljenek a 2021-2027-es ciklusra. Ismertette, jelenleg háromszáz futó projektszámuk van, emellett készítik elő a TOP Plusz pályázatokat is, 96-ot január elejéig kell beadni.

Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke (balról) és Szólláth Tibor, a NAK megyei elnöke a Bocskai-szablyával

Az ülésen újabb Bocskai-szablyákat adott át Pajna Zoltán. A megyei önkormányzat partnerszervezeteit is megajándékozza a Bocskai István korabeli szablya hiteles másolatával, mely a hajdú-bihariak összetartozásának szimbóluma. Így a NAK Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága nevében Szólláth Tibor, a Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályának nevében Szigeti Szabolcs, a HBMFÜ képviseletében pedig Korbeák György vett át egyet-egyet. A közgyűlésen Dobi Csaba jegyző, valamint Demeter Pál és Szörényi Károly képviselők is kaptak Bocskai-szablyát.

