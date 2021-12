– Továbbra is 100 százalék előfinanszírozással fogunk működni, a településeknek nem kell önrészt beletenni azokba a fejlesztésekbe, amelyekhez finanszírozást kapnak. Azt is fontos elmondani, hogy ezeket az összegeket a hazai adófizetők pénzéből biztosítjuk, azért hogy szabályszerűen megvalósítsák a fejlesztéseket, majd benyújtsák hozzánk a számlákat. Miután ezek megvannak, a mi feladatunk lesz, hogy ezeket az Európai Bizottság felé is elszámoljuk és uniós támogatássá átformáljuk – beszélt a folyamatról, hozzátéve: