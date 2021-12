Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciuma valósította meg a fejlesztést, a projektzáró ünnepséget csütörtökön tartották. Láng István, az OVF főigazgatója hangsúlyozta, térségünkben az alapvető problémát a vízhiány okozza, ennek orvoslása a feladatuk. – Ezen a helyen nagyon nehéz vizet teremteni, hiszen messze van a Tisza, de szerencsére van egy tiszalöki vízlépcső, amely megemeli annyira a Tisza vízszintjét, hogy gravitációsan el tud jutni a Kösely-csatorna irányába, ezzel el tudja látni a Derecske-Kisdűlői vízrendszert is. Ezt követően rászorulunk a szivattyúzásra – tudatta, hozzátéve, a projekt keretében teljesen megújult a rendszer vízellátását biztosító Derecske-fürtfő szivattyútelep is. Kitért arra is, a vízpótlást segítő beruházásokat a térségben folytatni kell.