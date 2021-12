Ingatlanajánló 2021.11.20. 09:00

Házikó Debrecenben kis lakás áráért? Miért ne?

Kincseshegyen, barátságos, nyugodt környezetben bukkantunk a most következő, eladó ingatlanra. Lehet, hogy nem ez a “legtrendibb” luxus otthon, de mi azonnal beleszerettünk, hiszen a lehetőség ott van benne a kellemes életre. Ráadásul hangulatos telek is jár a házhoz, ami azért valljuk be, sokak számára nagy előnyt jelent egy lakással szemben!

„Debrecen, Kincseshegy csendes, egyirányú utcájában 2 szobás, 44 nm-es családi ház, 410 nm-es telken eladó! Az ingatlan főbb jellemzői:

- hangulatos utca, kellemes lakókörnyezet,

- parkosított, körbekerített telek,

- tégla falazatú lakóépület,

- 2 külön nyíló szoba,

- felújított fürdőszoba, zuhannyal,

- konvektoros fűtés,

- parkosított udvar, kemencével,

- azonnal birtokba vehető,

- alacsony fenntartási költség.[...]”

További részletek, fotók és alaprajz az ingatlanbazar.hu oldalán!

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában