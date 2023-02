Teleki László, bár ekkoriban még csupán bérelte, mégis nagyon sokat áldozott a helyre, mert titkon remélte, hogy egyszer majd a sajátjának mondhatja azt.

A vendégkört is teljesen át kellett alakítani, ami nem volt egyszerű, hiszen egy kocsmából sokkal nehezebb éttermet varázsolni, mint fordítva. Azt hittem, hogy mivel Látóképen jól felépítettünk egy éttermet, a tapasztalataim mentén majd a Rózsás csárdában is minden jól fog működni. Ez viszont nem így lett, mégsem mentek olyan gördülékenyen a dolgok, mindent elölről kellett kezdenem.

Rossz érzés volt, hogy vezetek egy olyan vendéglőt, ami remekül működik és van egy másik, ami viszont egyáltalán nem. Biztosan sokan feladták volna a helyemben, de bennem még élt az első főnököm egyik tanítása: „Ha elesel, akkor se hátrafelé nézz, hanem mindig csak előre!”. Úgy gondolkodtam, hogy ha már belevágtam, nem hagyom abba. Körülbelül tíz évig érlelődött a mostani népszerűség, de én annyira szeretem ezt a csárdát, hogy küzdöttem érte a nehéz időszakokban is. Úgy érzem, megérte – fejtette ki.

Forrás: Kiss Annamarie

Múltidéző gyűjtemény

Teleki Lászlónak 13 évet kellett várnia arra, hogy teljesüljön az álma és sajátjának mondhassa a Rózsás csárdát. Immár közel 6 éve büszke tulajdonosa az étteremnek. – Az elmúlt csaknem két évtized alatt folyamatosan modernizáltam az épületet, de a csinosítások mellett nagyon odafigyeltem arra, hogy megmaradjon annak építési stílusa: megőrizték jellegüket a boltívek, az ablakok, a gerendák, s a külső kinézet is. Az idén 300 éves éttermet úgy alakítottam, hogy több síkon is megidézze a múltat – fogalmazott Teleki László, aki a terasz és az udvar szépítése, valamint a parkoló kiépítése mellett hosszú évek alatt számtalan kinccsel gazdagította a belső teret is.

A csikós kulacsok, miskakancsók, dédszüleinket megidéző festett tányérok, régi fényképek, porcelánok között nem csak kulináris élményekben részesülhetünk, hanem a letűnt korok sok-sok értékéből is ízelítőt kaphatunk.

– Mindazt, ami itt található, az elmúlt évtizedek során gyűjtöttem össze. Tányérból körülbelül 1400 darabra tettem szert, ebből mintegy 600-700 darab a Rózsás csárdában látható, van közöttük olyan is, ami 100 évnél is régebbi – avatott be a tulajdonos.

Forrás: Kiss Annamarie

A Rózsás csárdát – a Látóképivel együtt – 2020-ban vármegyei értékké nyilvánították, jelenlegi cél pedig, hogy kiemelkedő nemzeti értékké váljon. – Számomra azért fontos ez a cím, mert igazolná, hogy sikerült egy olyan dolgot létrehoznom, amely országos értéket képvisel – jegyezte meg Teleki László. Idén augusztus 20-án eléri a nyugdíjkorhatárt, de tervei szerint még sokáig egyengeti a Rózsás csárda sorsát, amiben segítségére van lánya, Katalin is. Nem titkolt célja, hogy a későbbiekben gyermeke, majd akár unokája vegye át a stafétát, hasonló lelkülettel tovább őrizve ezt a kis darab történelmet a jövő számára.

Pálfi-Tóth Zoé

A Rózsás csárda története A helytörténeti adatok szerint a csárda eredetileg valójában ivóként, azaz csapszékként üzemelt és az 1700-as évek elején már állt a szentgyörgy-pusztai Szil-völgyben. Akkori cégérére – amely most is látható a bejárat felett – rózsát festettek, és az „anno 1723” feliratot, amely az építés és alapítás évére utalhat. Érdekesség, hogy a Debrecentől Hajdúböszörményig vezető útszakaszon korai és jelentős csárdák egész sora épült a XVIII. században, de a hajdan nagy forgalmú Debrecen-Tokaj útvonalhoz is tartozó csárdák közül a megyénkben egyedül a műemlék jellegű józsai Rózsás maradt fenn, ráadásul eredeti rendeltetését megőrizve. Az azonos történelmi korszakból származó legendás Látóképi csárda „ikercsárdájaként” üzemelő étterem épülete az eredeti épületformához képest az elmúlt 300 év alatt számos átalakításon ment keresztül, mindig a korigényekhez igazodva. Történészek szerint így is kész csoda, hogy túlélte a legnagyobb átalakítást eredményező XIX. századot, amely egyébként több okból is az alföldi csárdák „halálkorszakának” számított. Szerencsére az alsó-józsai Rózsás csárda épülete megmaradt, és bár a XX. század is az avulás és a kallódás időszaka volt, végül gondos gazda kezébe került.