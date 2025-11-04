Te tudod, hogyan fog rád hatni a szuperhold? Ha nem, akkor ez neked szól!

Amikor telihold idején a Hold a Földhöz legközelebb kerül égi pályáján, azt szuperholdnak nevezzük. A szuperhold november 5-én, szerdán 14 óra 19 perckor lesz „ereje teljében”, és ahogyan kerek egésszé válik, az életünkben is találkozhatunk beteljesülésekkel – főként olyan projektek érhetnek be, amiket a Bika újhold idején, április 28-án indítottunk el. A Haon Kosztin Éva asztrológust kérdezte arról, milyen hatással lehet ránk a szuperhold.

A szuperhold november 5-én, szerdán 14 óra 19 perckor lesz „ereje teljében”

Forrás: MW-archív

Szuperhold novemberben

Kosztin Éva kifejtette, a Bika (mint személyiségünk része) alapvetően az értékmegőrzésről szól: hogyan halmozza fel a javakat, teremt belőlük biztonságos környezetet, amit utána nem enged el.

Ezzel az a baj, hogy a Bika olyan dolgokhoz is ragaszkodik, aminek az égvilágon semmi értelme. Semmi pozitívum nem származik belőle, de mégis szorítjuk, mert ezt így szoktuk. És mivel a telihold az elengedésről is szól, nem tud már onnét hova tovább nőni, ezért ideális alkalom a Bika telihold arra, hogy minden hitvány, semmirekellő energiától megszabaduljunk, selejtezzünk a dolgaink között, de a kapcsolatokra is ránézhetünk, hogy ki az, aki úgy nehezedik rá az életünkre, mintha egy nagy Bika ülne a nyakunkon

– fogalmazott.

Rámutatott, mindeközben segítenek minket elég komoly „játékosok”, mint a Jupiter, Mars és Szaturnusz, akik egy óriási háromszöget formálnak az égen vizes jegyekben, hogy jobban áramoljon a pozitív energia.

Ajánljuk még: