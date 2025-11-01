november 1., szombat

Hűha!

1 órája

Ettől a videótól leesik az állad! Országosan is egyedülálló, ami a püspökladányi férfi udvarán látható

Címkék#Püspökladány#fénysorompó#retró

A 70-es évek egyik, mára már elfeledett különlegességét építette újra Mazsu István. A Püspökladányi villanyfényes retróvilág megálmodója újabb ritkasággal bővítette az amúgy sem mindennapi birodalmát.

Haon.hu

Idén márciusban jártunk legutóbb Istvánnál Püspökladányban. A villanyszerelőként dolgozó gyűjtő azóta is folyamatosan azon dolgozik, hogy a régmúlt hangulatát idézze birtokán: régi lámpatestek, fogyasztásmérő berendezések, dugaljak, kábelek és mérőműszerek mesélnek a ‘70-es, ‘80-as és ‘90-es évek mindennapjairól, de az igazi szenzáció a kertben található: egy működő vasúti sorompót épített fel az évek alatt, amely most egy országosan is egyedülálló világítóeszközzel bővült.

Mazsu István püspökladányi ingatlanán egy vasúti átjáró mellett
Országosan is egyedülálló eszközt épített fel a kerti vasúti átjárójában a püspökladányi gyűjtő, Mazsu István
Forrás:  Napló-archív

Korábban fehér helyett zölden világítottak a vasúti átjárok

Talán már kevesen emlékeznek rá, de az 1960-as és az 1970-es években nem fehérrel, hanem zöld színnel villogott (pontosabban: világított) a vasúti átjárók fénysorompója Magyarországon. A KRESZ módosítása nyomán kezdték el 1975-től folyamatosan átalakítani ezeket fehérre.

A zöld optikás volt annak idején az alapfénysorompó. Ezt alakították át később a ma is ismert fehérre, 1976-tól fokozatosan. Ma onnan lehet felismerni, hogy villogó fehér lámpák feletti napellenző szögletesre van hajtva. A villogó egy négyzet alakú lemezzel lett beépítve, ez a négyzet a lyuk befoltozása is egyben. Illetve a hátán van egy púp, ami a zöld optika kilógásának a helye volt

– magyarázta a püspökladányi gyűjtő.

Az 1975-ös Kenguru című filmben még látható ilyen vasúti fénysorompó
Forrás: MTVA-archív

Mazsu István elmondta, még óvodás korában tűnt fel neki, hogy nem minden vasúti lámpa egyforma. Később elkezdett kutatni ezek története után többek között azzal a céllal, hogy a püspökladányi retróvilágába is beépítse.  

Püspökladány ma az egyetlen hely, ahol ilyen vasúti fénysorompót látni

– Sikerült korabeli, tehát 1976. előtti fényképeket szereznem. Sajnos ezekből a lámpákból sehol nem maradt, tudomásom szerint múzeumokban sem lelhetőek fel. Ezért a műszaki rajzok alapján legyártattam a zöld optikához való keretet. Szerencsére fénysorompó akadt a gyűjteményben – mesélte a folyamatot. A zöld optikához egy Csepel teherautó foncsorát újította fel. Ráadásul a lámpa felett lévő andráskeresztet és a korabelinek megfelelően alkotta meg.  

Műszaki rajzok alapján gyártatta újra a zöld optikához való keretet
Forrás: Mazsu István

Az 1976. előtti, négyzet alakú vasúti fénysorompó, az akkor hatályos KRESZ szerint folyamatosan világított, jelezve a szabad utat. 1976. után viszont eltűntek Magyarországon, egészen mostanáig: a Püspökladányi villanyfényes retróvilágban várja látogatóit – emelte ki István. 

Így néz ki most Püspökladány egyik különlegessége
Forrás: Mazsu István

Hozzátette, a tervei szerint a vasúti átjáróhoz tartozni fog egy keskeny nyomtávú kertivasút is. A sínek elhelyezése a következő évben kezdődik.  

Arról, hogy mi minden látható már most Mazsu István püspökladányi gyűjtőnél, ebben a cikkünkben írtunk korábban:

