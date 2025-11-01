Ettől a videótól leesik az állad! Országosan is egyedülálló, ami a püspökladányi férfi udvarán látható

Idén márciusban jártunk legutóbb Istvánnál Püspökladányban. A villanyszerelőként dolgozó gyűjtő azóta is folyamatosan azon dolgozik, hogy a régmúlt hangulatát idézze birtokán: régi lámpatestek, fogyasztásmérő berendezések, dugaljak, kábelek és mérőműszerek mesélnek a ‘70-es, ‘80-as és ‘90-es évek mindennapjairól, de az igazi szenzáció a kertben található: egy működő vasúti sorompót épített fel az évek alatt, amely most egy országosan is egyedülálló világítóeszközzel bővült.

Országosan is egyedülálló eszközt épített fel a kerti vasúti átjárójában a püspökladányi gyűjtő, Mazsu István

Forrás: Napló-archív

Korábban fehér helyett zölden világítottak a vasúti átjárok

Talán már kevesen emlékeznek rá, de az 1960-as és az 1970-es években nem fehérrel, hanem zöld színnel villogott (pontosabban: világított) a vasúti átjárók fénysorompója Magyarországon. A KRESZ módosítása nyomán kezdték el 1975-től folyamatosan átalakítani ezeket fehérre.

A zöld optikás volt annak idején az alapfénysorompó. Ezt alakították át később a ma is ismert fehérre, 1976-tól fokozatosan. Ma onnan lehet felismerni, hogy villogó fehér lámpák feletti napellenző szögletesre van hajtva. A villogó egy négyzet alakú lemezzel lett beépítve, ez a négyzet a lyuk befoltozása is egyben. Illetve a hátán van egy púp, ami a zöld optika kilógásának a helye volt

– magyarázta a püspökladányi gyűjtő.

Az 1975-ös Kenguru című filmben még látható ilyen vasúti fénysorompó

Forrás: MTVA-archív

Mazsu István elmondta, még óvodás korában tűnt fel neki, hogy nem minden vasúti lámpa egyforma. Később elkezdett kutatni ezek története után többek között azzal a céllal, hogy a püspökladányi retróvilágába is beépítse.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Püspökladány ma az egyetlen hely, ahol ilyen vasúti fénysorompót látni

– Sikerült korabeli, tehát 1976. előtti fényképeket szereznem. Sajnos ezekből a lámpákból sehol nem maradt, tudomásom szerint múzeumokban sem lelhetőek fel. Ezért a műszaki rajzok alapján legyártattam a zöld optikához való keretet. Szerencsére fénysorompó akadt a gyűjteményben – mesélte a folyamatot. A zöld optikához egy Csepel teherautó foncsorát újította fel. Ráadásul a lámpa felett lévő andráskeresztet és a korabelinek megfelelően alkotta meg.