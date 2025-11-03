Váratlant húzott a DKV, ez lesz az idei Libasokadalom legnagyobb dobása! - fotóval!

November 9-én, vasárnap, a Libasokadalom idején különleges tematikus járatra várják az érdeklődőket Debrecenben - hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán a DKV Zrt. Mint kiderült, a program során a Zsuzsi gőzös pöfögve és gőzfelhőbe burkolózva halad majd végig az őszi erdőn át egészen Hármashegyaljáig, miközben az utasokat aranyló lombok és gágogó libacsapatok kísérik.

November 9-én, vasárnap, a Libasokadalom idején különleges tematikus járat indul

Számos programmal tér vissza a Libasokadalom

A Ruyter utcai állomásról 9.30-kor indul a szerelvény, visszaindulás Hármashegyaljáról 13 órakor lesz. Az úticélnál egész nap természetközeli, családi programok várják a látogatókat:

– házi és vadludak megfigyelése,

– erdei túra a Kajla-körön,

– „őszi kincsek” gyűjtése levelekből és termésekből,

– valamint élő madarakkal való találkozás és szabadon engedés.

A vásári hangulat sem marad el: helyi termelők kínálnak friss őszi gyümölcsöket, mézes finomságokat, kézműves édességeket, és természetesen minden a Márton-nap és a liba jegyében telik. Lesz libazsír-falatka kóstoló, hármashegyi libaburger lilakáposztával, és a desszertek kedvelőinek lúdláb palacsinta is.

A Zsuzsi-vonatra nosztalgia menetjegy és rendezvényjegy váltása szükséges, regisztrálni pedig ezen az oldalon lehet.

A szervezők közölték: a programváltoztatás jogát fenntartják, de az biztos, hogy a Libasokadalom idén is igazi őszi élményvonat lesz, ahol a természet, a gasztronómia és a nosztalgia találkozik.

