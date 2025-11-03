november 3., hétfő

Győző névnap

12°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

2 órája

Váratlant húzott a DKV, ez lesz az idei Libasokadalom legnagyobb dobása! - fotóval!

Címkék#DKV Zrt.#liba#Debrecen#Zsuzsi#Zsuzsi Erdei Vasút#Zsuzsi Erdei Kisvasút

Libasokadalom idején különleges tematikus járat indul útjára. Márton-naphoz kapcsolódó családi program lesz Hármashegyalján.

Haon.hu

November 9-én, vasárnap, a Libasokadalom idején különleges tematikus járatra várják az érdeklődőket Debrecenben - hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán a DKV Zrt. Mint kiderült, a program során a Zsuzsi gőzös pöfögve és gőzfelhőbe burkolózva halad majd végig az őszi erdőn át egészen Hármashegyaljáig, miközben az utasokat aranyló lombok és gágogó libacsapatok kísérik.

November 9-én, vasárnap, a Libasokadalom idején különleges tematikus járat indul
November 9-én, vasárnap, a Libasokadalom idején különleges tematikus járat indul
Forrás:  Napló-archív

Számos programmal tér vissza a Libasokadalom

A Ruyter utcai állomásról 9.30-kor indul a szerelvény, visszaindulás Hármashegyaljáról 13 órakor lesz. Az úticélnál egész nap természetközeli, családi programok várják a látogatókat:
– házi és vadludak megfigyelése,
– erdei túra a Kajla-körön,
– „őszi kincsek” gyűjtése levelekből és termésekből,
– valamint élő madarakkal való találkozás és szabadon engedés.

A vásári hangulat sem marad el: helyi termelők kínálnak friss őszi gyümölcsöket, mézes finomságokat, kézműves édességeket, és természetesen minden a Márton-nap és a liba jegyében telik. Lesz libazsír-falatka kóstoló, hármashegyi libaburger lilakáposztával, és a desszertek kedvelőinek lúdláb palacsinta is.

A Zsuzsi-vonatra nosztalgia menetjegy és rendezvényjegy váltása szükséges, regisztrálni pedig ezen az oldalon lehet.

A szervezők közölték: a programváltoztatás jogát fenntartják, de az biztos, hogy a Libasokadalom idén is igazi őszi élményvonat lesz, ahol a természet, a gasztronómia és a nosztalgia találkozik.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu