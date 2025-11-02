A legújabb kaparós sorsjegyen nyert két hajdú-bihari játékos! Mutatjuk, mennyivel gazdagodtak!

Az év utolsó negyedévében már megszokhatták a játékosok, hogy a Szerencsejáték Zrt. előrukkol valami újdonsággal. Ez idén is megtörtént, ugyanis alig két napja, október 31-étől már kapható a legújabb kaparós sorsjegy a lottózókban. A Nagykarácsony sorsjegy és a Kiskarácsony sorsjegy már csak azért is népszerű, mert az év legnagyobb ünnepéhez, a karácsonyhoz köthető. Évről évre megjelenik a lottózók polcain, és mindig október, november környékén.

Kaparós sorsjegyen nyertek 50 ezret Hajdúszoboszlón

Forrás: Hajdúszoboszló Tesco Lottózó / Facebook

Kaparós sorsjegy nyeremény

Hiába két napja kaphatóak a kaparósok, máris szerencsésnek mondhatja magát két hajdú-bihari játékos.

Egyikük a Kiskarácsony sorsjegyen nyert 75 ezret Balmazújvároson, míg a másik a Nagykarácsony sorsjegyen kapart 50 ezret.

Bizonyára mindketten örültek a nyereménynek, azonban feltételezhető, hogy bíztak abban, hátha milliós összeget zsebelnek be. A Kiskarácsony sorsjegy 75, míg a Nagykarácsony 175 millió forintos főnyereményt kínál. A Haon olvasói tudják, nem lehetetlen hasonló összegeket kaparni, idén sikerült valakinek 75 millió forintot nyernie Balmazújvároson.