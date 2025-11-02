50 perce
A legújabb kaparós sorsjegyen nyert két hajdú-bihari játékos! Mutatjuk, mennyivel gazdagodtak!
Szerencsének vallhatja magát két szerencsejátékos Hajdú-Biharban. A legújabb kaparós sorsjegyen sikerült szép kis summát nyerniük, pedig alig 2 napja lehet kapni a kaparóst.
Az év utolsó negyedévében már megszokhatták a játékosok, hogy a Szerencsejáték Zrt. előrukkol valami újdonsággal. Ez idén is megtörtént, ugyanis alig két napja, október 31-étől már kapható a legújabb kaparós sorsjegy a lottózókban. A Nagykarácsony sorsjegy és a Kiskarácsony sorsjegy már csak azért is népszerű, mert az év legnagyobb ünnepéhez, a karácsonyhoz köthető. Évről évre megjelenik a lottózók polcain, és mindig október, november környékén.
Kaparós sorsjegy nyeremény
Hiába két napja kaphatóak a kaparósok, máris szerencsésnek mondhatja magát két hajdú-bihari játékos.
Egyikük a Kiskarácsony sorsjegyen nyert 75 ezret Balmazújvároson, míg a másik a Nagykarácsony sorsjegyen kapart 50 ezret.
Bizonyára mindketten örültek a nyereménynek, azonban feltételezhető, hogy bíztak abban, hátha milliós összeget zsebelnek be. A Kiskarácsony sorsjegy 75, míg a Nagykarácsony 175 millió forintos főnyereményt kínál. A Haon olvasói tudják, nem lehetetlen hasonló összegeket kaparni, idén sikerült valakinek 75 millió forintot nyernie Balmazújvároson.
Brutális mázli: 75 millió forintot nyert kaparós sorsjegyen egy hajdú-bihari lakos – fotóval!
Ajánljuk még:
Több mint 200 híresség nyugszik a debreceni temetőben, te tudod, kik azok? – fotókkal
DVSC-ZTE: gálázás vagy megsemmisülés? - harapni lehet majd a levegőt a Nagyerdei Stadionban!