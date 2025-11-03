1 órája
Bejelentették a debreceni advent új elemét, ez lopja idén a show-t! Most biztos, hogy az egész város fényképezi majd
A Virágkarnevál varázslatos téli testvére idén decemberben kel életre Debrecenben: a város először ad otthont a Jégvirágkarneválnak, ahol a virágokat jég, fény és karácsonyi hangulat váltja fel.
Debrecen új téli látványossága születik meg idén decemberben – a Jégvirágkarnevál. A város ikonikus Virágkarneváljának ihletésére létrejövő rendezvény egy különleges, mesébe illő hangulatú téli esemény, ahol a virágok helyét jégvirágok, fények és ünnepi varázs veszi át.
Varázslatos élményekkel érkezik a Jégvirágkarnevál
A Főnix Rendezvényszervező Kft. közleménye szerint december 13-án Debrecen jégbe öltözik: a várost a Jégvirágkarnevál hangulata tölti meg zenével, fénnyel és karácsonyi illatokkal. „Megcsillan a jég, felcsendül a zene, és a karácsony illata száll a levegőben. Egy nap, amikor a hópelyhek is táncra perdülnek, a fúvószene, a gyermeknevetés és a kürtőskalács illata összekeveredik, visszahozva a gyerekkor varázsát” – áll a közleményben.
A szervezők ígérete szerint a látogatókra jégbe zárt történetek, fénybe öltözött táncok és zúzmarás meglepetések várnak, vagyis minden adott lesz egy varázslatos téli naphoz.
A részletes programot és az attrakciók listáját a következő hetekben teszik közzé.
Ajánljuk még:
21 éves lányt találtak fogva tartva egy hajdú-bihari házban, így csinált belőle prostituáltat anya és fia