Téli élmény

1 órája

Bejelentették a debreceni advent új elemét, ez lopja idén a show-t! Most biztos, hogy az egész város fényképezi majd

Címkék#programajánló#Jégvirág#karnevál#Debrecen

A Virágkarnevál varázslatos téli testvére idén decemberben kel életre Debrecenben: a város először ad otthont a Jégvirágkarneválnak, ahol a virágokat jég, fény és karácsonyi hangulat váltja fel.

Haon.hu

Debrecen új téli látványossága születik meg idén decemberben – a Jégvirágkarnevál. A város ikonikus Virágkarneváljának ihletésére létrejövő rendezvény egy különleges, mesébe illő hangulatú téli esemény, ahol a virágok helyét jégvirágok, fények és ünnepi varázs veszi át.

Debrecen először ad otthont a Jégvirágkarneválnak
 Debrecen először ad otthont a Jégvirágkarneválnak
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Varázslatos élményekkel érkezik a Jégvirágkarnevál

A Főnix Rendezvényszervező Kft. közleménye szerint december 13-án Debrecen jégbe öltözik: a várost a Jégvirágkarnevál hangulata tölti meg zenével, fénnyel és karácsonyi illatokkal. „Megcsillan a jég, felcsendül a zene, és a karácsony illata száll a levegőben. Egy nap, amikor a hópelyhek is táncra perdülnek, a fúvószene, a gyermeknevetés és a kürtőskalács illata összekeveredik, visszahozva a gyerekkor varázsát” – áll a közleményben.

A szervezők ígérete szerint a látogatókra jégbe zárt történetek, fénybe öltözött táncok és zúzmarás meglepetések várnak, vagyis minden adott lesz egy varázslatos téli naphoz.

A részletes programot és az attrakciók listáját a következő hetekben teszik közzé.

