Halloween
2 órája
Félelem és reszketés járta át a debreceni vidámparkot - fotókkal, videóval!
Vámpírok, szellemek, csontvázak hada lepte el a park környékét. Látványos programokat tartottak halloween estéjén Debrecenben.
Az év legfélelmetesebb ünnepét tartották meg pénteken a debreceni Nagyerdei Kultúrpark Vidámparkjában, ugyanis látványos halloweeni programokkal várták az érdeklődőket. Több helyen is volt Boszorkányjósda, kerékpáros bemutató, bűvészek, arcfestés, valamint rémisztő jelmezverseny is várta a kilátogatókat. A legvakmerőbbek pedig tesztelhették a bátorságukat is.
De a szavak helyett beszéljenek a képek, nézd meg te is, milyen volt a legfélelmetesebb este Debrecenben:
Őrült halloween-i éjszakát tartottak a debreceni vidámparkbanFotók: Batta Gergő
Az estéről készült videó is, amit itt tudtok megnézni:
