Halloween

2 órája

Félelem és reszketés járta át a debreceni vidámparkot - fotókkal, videóval!

Címkék#debrecen#halloween#vidámpark

Vámpírok, szellemek, csontvázak hada lepte el a park környékét. Látványos programokat tartottak halloween estéjén Debrecenben.

Haon.hu

Az év legfélelmetesebb ünnepét tartották meg pénteken a debreceni Nagyerdei Kultúrpark Vidámparkjában, ugyanis látványos halloweeni programokkal várták az érdeklődőket. Több helyen is volt Boszorkányjósda, kerékpáros bemutató, bűvészek, arcfestés, valamint rémisztő jelmezverseny is várta a kilátogatókat. A legvakmerőbbek pedig tesztelhették a bátorságukat is. 

Rémisztő volt a halloween a Debreceni Vidámparkban
Rémisztő volt a halloween a Debreceni Vidámparkban
Fotó: Batta Gergő

De a szavak helyett beszéljenek a képek, nézd meg te is, milyen volt a legfélelmetesebb este Debrecenben: 

Őrült halloween-i éjszakát tartottak a debreceni vidámparkban

Fotók: Batta Gergő

Az estéről készült videó is, amit itt tudtok megnézni:

Ajánljuk még:

 

 

