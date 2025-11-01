Félelem és reszketés járta át a debreceni vidámparkot - fotókkal, videóval!

Az év legfélelmetesebb ünnepét tartották meg pénteken a debreceni Nagyerdei Kultúrpark Vidámparkjában, ugyanis látványos halloweeni programokkal várták az érdeklődőket. Több helyen is volt Boszorkányjósda, kerékpáros bemutató, bűvészek, arcfestés, valamint rémisztő jelmezverseny is várta a kilátogatókat. A legvakmerőbbek pedig tesztelhették a bátorságukat is.

Rémisztő volt a halloween a Debreceni Vidámparkban

Fotó: Batta Gergő

De a szavak helyett beszéljenek a képek, nézd meg te is, milyen volt a legfélelmetesebb este Debrecenben: