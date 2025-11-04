november 4., kedd

Károly névnap

+15
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

54 perce

Mozdulj az egészségedért! Megannyi program vár Nyíradonyban az Egészségnapon

Címkék#programajánló#Nyíradony#egészségnap#egészség#sport

Ingyenes szűrések, lendületes bemutatók, gyerekprogramok és értékes nyeremények is lesznek.

Haon.hu

A Nyíradonyi Járás Egészségfejlesztési Iroda szervezésében, Nyíradony önkormányzatának támogatásával rendezik meg a város idei egészségnapját, amelynek célja, hogy a lakosokat aktív részvételre, megelőzésre és tudatos életvitelre ösztönözze – olvasható Nyírábrány Facebook-oldalán. A rendezvény helyszíne a Harangi Imre Rendezvénycsarnok (Nyíradony, Millenium sétány 1.), ahol november 8-án (szombaton) reggel 9.30-tól várják az érdeklődőket. 

Az egészségnap célja, hogy megelőzésre és tudatos életvitelre ösztönözze a résztvevőket
Az egészségnap célja, hogy megelőzésre és tudatos életvitelre ösztönözze a résztvevőket
Fotó: Gazdag Mihaly / Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Számos program vár az egészségnapon

A nap folyamán ingyenes szűrések, mozgásos bemutatók, előadások, véradás, ételkóstoló és gyermekprogramok is helyet kapnak.

A programot köszöntők és zenés-táncos produkciók nyitják, köztük mazsorett-, balett- és zumba-bemutatóval. A délelőtt során egészségügyi témájú előadásokat tartanak olyan szakértők, mint Laoues Szlimane és Bánfi Tilda, akik többek között a rákbetegségek megelőzéséről, a stroke és a szívinfarktus korai felismeréséről, valamint a mozgás szerepéről beszélnek.

A gyerekeket arcfestéssel, gyöngyfűzéssel és játékokkal várják, míg a felnőttek többek közt vércukor-, koleszterin- és vérnyomásmérésen, testösszetétel-vizsgálaton vehetnek részt. A helyszínen lesz fitnesz- és életmód-tanácsadás, hajállapot-felmérés is. A nap végén tombolasorsolás zárja az eseményt, ahol értékes ajándékok találnak gazdára.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu