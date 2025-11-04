Mozdulj az egészségedért! Megannyi program vár Nyíradonyban az Egészségnapon

A Nyíradonyi Járás Egészségfejlesztési Iroda szervezésében, Nyíradony önkormányzatának támogatásával rendezik meg a város idei egészségnapját, amelynek célja, hogy a lakosokat aktív részvételre, megelőzésre és tudatos életvitelre ösztönözze – olvasható Nyírábrány Facebook-oldalán. A rendezvény helyszíne a Harangi Imre Rendezvénycsarnok (Nyíradony, Millenium sétány 1.), ahol november 8-án (szombaton) reggel 9.30-tól várják az érdeklődőket.

Az egészségnap célja, hogy megelőzésre és tudatos életvitelre ösztönözze a résztvevőket

Számos program vár az egészségnapon

A nap folyamán ingyenes szűrések, mozgásos bemutatók, előadások, véradás, ételkóstoló és gyermekprogramok is helyet kapnak.

A programot köszöntők és zenés-táncos produkciók nyitják, köztük mazsorett-, balett- és zumba-bemutatóval. A délelőtt során egészségügyi témájú előadásokat tartanak olyan szakértők, mint Laoues Szlimane és Bánfi Tilda, akik többek között a rákbetegségek megelőzéséről, a stroke és a szívinfarktus korai felismeréséről, valamint a mozgás szerepéről beszélnek.

A gyerekeket arcfestéssel, gyöngyfűzéssel és játékokkal várják, míg a felnőttek többek közt vércukor-, koleszterin- és vérnyomásmérésen, testösszetétel-vizsgálaton vehetnek részt. A helyszínen lesz fitnesz- és életmód-tanácsadás, hajállapot-felmérés is. A nap végén tombolasorsolás zárja az eseményt, ahol értékes ajándékok találnak gazdára.

