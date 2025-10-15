1 órája
Éjszakai kaland a Zsuzsi Erdei Kisvasúttal: varázslatos utazásra invitálják a debrecenieket
A kisvasút ezúttal sötétedés után indul útnak, hogy különleges kalandra hívja az éjszaka szerelmeseit.
Igazi őszi varázslat várja azokat, akik idén ősszel mernek útra kelni a több mint 100 éves Zsuzsi Erdei Kisvasúttal. A „Bátrak Erdeje” elnevezésű különjárat október 25-én, szombaton 17:30-kor indul a Ruyter utcai állomásról, és egészen Hármashegyaljáig repíti utasait az éjszakai erdőn át – tudatta portálunkkal a DKV Zrt.
Mit érdemes tudni a Zsuzsi Erdei Kisvasút varázslatos programjáról?
Fontos változás, hogy a szerelvény ezúttal nem áll meg a Hétvezér utcai megállónál, helyette a Létai úti ideiglenes megállónál lehet felszállni. A vonat 21 órakor indul vissza Debrecenbe.
A kalandgőzös különleges élményt kínál kicsiknek és nagyoknak:
- Bagoly- és denevérles a Hortobágyi Madárkórház szakértőivel,
- Éjszakai túra töklámpások fényében,
- Zseblámpás kincskeresés a természet titkaival, valamint a Természet Háza vásár őszi finomságokkal, kézműves termékekkel és különleges falatokkal, mint az „Éjszakai burger” vagy a „Rémséges csoki”.
A programon gőzvontatású nosztalgiajeggyel és rendezvényjegy váltásával lehet részt venni. Regisztráció és további részletek a regisztracio.dkv.hu/zsuzsivasut oldalon érhetők el.
A DKV felhívja az utasok figyelmét, hogy a programváltoztatás jogát fenntartja.
