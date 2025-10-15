október 15., szerda

Programajánló

1 órája

Éjszakai kaland a Zsuzsi Erdei Kisvasúttal: varázslatos utazásra invitálják a debrecenieket

A kisvasút ezúttal sötétedés után indul útnak, hogy különleges kalandra hívja az éjszaka szerelmeseit.

Haon.hu

Igazi őszi varázslat várja azokat, akik idén ősszel mernek útra kelni a több mint 100 éves Zsuzsi Erdei Kisvasúttal. A „Bátrak Erdeje” elnevezésű különjárat október 25-én, szombaton 17:30-kor indul a Ruyter utcai állomásról, és egészen Hármashegyaljáig repíti utasait az éjszakai erdőn át – tudatta portálunkkal a DKV Zrt.

Zsuzsi Erdei Kisvasút: a „Bátrak Erdeje” elnevezésű különjárat október 25-én indul
Fotó: KISS ANNAMARIE / Forrás:  Napló-archív

Mit érdemes tudni a Zsuzsi Erdei Kisvasút varázslatos programjáról?

Fontos változás, hogy a szerelvény ezúttal nem áll meg a Hétvezér utcai megállónál, helyette a Létai úti ideiglenes megállónál lehet felszállni. A vonat 21 órakor indul vissza Debrecenbe.

A kalandgőzös különleges élményt kínál kicsiknek és nagyoknak:

  • Bagoly- és denevérles a Hortobágyi Madárkórház szakértőivel,
  • Éjszakai túra töklámpások fényében,
  • Zseblámpás kincskeresés a természet titkaival, valamint a Természet Háza vásár őszi finomságokkal, kézműves termékekkel és különleges falatokkal, mint az „Éjszakai burger” vagy a „Rémséges csoki”.

A programon gőzvontatású nosztalgiajeggyel és rendezvényjegy váltásával lehet részt venni. Regisztráció és további részletek a regisztracio.dkv.hu/zsuzsivasut oldalon érhetők el.

A DKV felhívja az utasok figyelmét, hogy a programváltoztatás jogát fenntartja.

