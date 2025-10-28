Új zsibi nyitott meg Debrecenben, negyven árus volt az első napon! – fotókkal, videóval

Csapókerti GyerekZsibi néven indított új kezdeményezést október 28-án a DEMKI Csapókerti Közösségi Ház Szilágyi Edina önkormányzati képviselő és Szeretlek Debrecen közösségének együttműködésében.

Első alkalommal rendezték meg a Csapókerti GyerekZsibit

Forrás: Batta Gergő

Majd' félszáz árus volt a Csapókerti GyerekZsibin

Kedd délelőtt zajlott az első Csapókerti GyerekZsibi a Csapókerti Közösségi Házban, ahol több mint 40 kis árus csereberélt, alkudozott és vidáman töltötte az időt.