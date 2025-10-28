Vásár Debrecenben
1 órája
Új zsibi nyitott meg Debrecenben, negyven árus volt az első napon! – fotókkal, videóval
A 40 árus mellett különböző programok is várták az érdeklődőket. Képeken és videón az első Csapókerti GyerekZsibi.
Csapókerti GyerekZsibi néven indított új kezdeményezést október 28-án a DEMKI Csapókerti Közösségi Ház Szilágyi Edina önkormányzati képviselő és Szeretlek Debrecen közösségének együttműködésében.
Majd' félszáz árus volt a Csapókerti GyerekZsibin
Kedd délelőtt zajlott az első Csapókerti GyerekZsibi a Csapókerti Közösségi Házban, ahol több mint 40 kis árus csereberélt, alkudozott és vidáman töltötte az időt.
Csapókerti GyerekZsibiFotók: Batta Gergő
A vásárt arcfestés, csillámtetkó, kézműves programok és a Bokréta Foltvarró Kör nemezelése is színesítette.
