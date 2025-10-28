október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

11°
+11
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vásár Debrecenben

1 órája

Új zsibi nyitott meg Debrecenben, negyven árus volt az első napon! – fotókkal, videóval

Címkék#Szilágyi Edina#DEMKI Csapókerti Közösségi Ház#zsibi#Szeretlek Debrecen

A 40 árus mellett különböző programok is várták az érdeklődőket. Képeken és videón az első Csapókerti GyerekZsibi.

Haon.hu

Csapókerti GyerekZsibi néven indított új kezdeményezést október 28-án a DEMKI Csapókerti Közösségi Ház Szilágyi Edina önkormányzati képviselő és Szeretlek Debrecen közösségének együttműködésében.

BG20251028_Gyerek_zsibi_HAON_37
Első alkalommal rendezték meg a Csapókerti GyerekZsibit
Forrás: Batta Gergő

Majd' félszáz árus volt a Csapókerti GyerekZsibin

Kedd délelőtt zajlott az első Csapókerti GyerekZsibi a Csapókerti Közösségi Házban, ahol több mint 40 kis árus csereberélt, alkudozott és vidáman töltötte az időt.

Csapókerti GyerekZsibi

Fotók: Batta Gergő

A vásárt arcfestés, csillámtetkó, kézműves programok és a Bokréta Foltvarró Kör nemezelése is színesítette. 

Ajánljuk meg:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu