101 éves lett Erzsike néni Létavértesen

101 éves lett Erzsike néni Létavértesen

Zöld Gyuláné Erzsike nénit köszöntötték 101. születésnapja alkalmából Létavértesen

Forrás: Vértesi Református Egyházközség/Facebook

A Vértesi Református Egyházközség legidősebb lakóját, Zöld Gyuláné Erzsike nénit köszöntötték 101. születésnapja alkalmából – olvasható a szeretetház Facebook-oldalán. „Az igaz virul, mint a pálmafa, magasra nő, mint a libánoni cédrus. Az Úr házában vannak elültetve, ott virulnak Istenünk udvarain. Öregkorban is sarjat hajtanak, dús lombúak és zöldek maradnak, és hirdetik: Igaz az Úr, kősziklám ő, akiben nincs álnokság!” Zsoltár 92, 13-16. – olvasható.

 

