Egészség

1 órája

Vigyázz, kész, rajt! Több ezren rajtoltak el a Debrecen Airport Run futóversenyen – fotókkal, videóval

Október első szombatján ezrek választották a futást kora reggel. Idén nyolcadik alkalommal rendezték meg a Debrecen Airport Run futóversenyt, ahol minden korosztály képviseltette magát.

Nagy Emese
Forrás: Vida Márton Péter

Ellepték a Debrecen Nemzetközi Repülőtér kifutópályáját október 4-én a sportszeretők, ugyanis idén nyolcadik alkalommal rendezték meg a Debrecen Airport Run futóversenyt. Az elmúlt években is rengetegen vettek részt az élményfutáson, ami idén sem okozott csalódást. A kissé ködös, hideg reggel ellenére is több ezren érkeztek a verseny helyszínére, hogy lefussák a 2,5, 5 vagy 10 kilométeres távokat.

Debrecen Airport Run
A Debrecen Airport Run futóverseny idén is nagyon népszerű volt
Forrás: Vida Márton  Péter

Debrecen Airport Run futóverseny 2025

A Debrecen Airport Run futóverseny célja komplex: a futás és az egészséges életmód népszerűsítése mellett a szervezők szeretnék, ha a látogatók bepillantást nyernének egy nemzetközi repülőtér mindennapjaiba, találkozhatnának a légiközlekedés és a kapcsolódó tevékenységek képviselőivel, kizárólag a légijárművek által használt exkluzív környezetben. Erre utal a futóverseny évek óta változatlan jelmondata: Fuss Te is ott, ahol máskor a repülők járnak!

Kelet-Magyarország legnagyobb futóversenyére családok, barátok, munkahelyi kollektívák egyaránt érkeztek, akik alig várták, hogy rajthoz álljanak. Rubint Réka, a népszerű fitneszedző segített a résztvevőknek átmozgatni és bemelegíteni az izmaikat, utána kezdődhetett is a tömegfutás. A közel 3500 résztvevő közül néhányat sikerült elcsípnünk a futás előtt. Mint kiderült, az ország minden tájáról érkeztek futók, a legtöbben persze a környékbeli településekről, de Budapestről is voltak, akik úgy gondolták, hajnalban csak azért felkelnek, hogy a debreceni repülőtér kifutópályáján csapjanak egy nagy kört. 

Kiss Máté barátaival, Gergővel és Zsolttal érkeztek a versenyre. Nem ez az első Debrecen Airport Run futásuk, már harmadjára vesznek részt a találkozón. 

Tavaly nem tudtunk eljönni, mert nem úgy alakultak a dolgok, utólag meg is bántunk, mert nagyon jó kis rendezvénynek gondoljuk ezt a megmérettetést. Hiába a hideg és az ősz, itt mindenki mosollyal az arcán teljesíti a megadott távot. Akik itt vannak, azok önszántukból vannak itt, és ez érződik is 

– fogalmazott Máté.

20251004_airport_run_HAON_012
Rubint Rékával melegíthettek be a futók
Fotó: Vida Márton Péter

Vigyázz, kész, rajt!

Varga Lászlóné Ibolya éppen a két gyerekével beszélgetett, amikor odaléptünk hozzájuk, a kisiskolások még nem álltak rajhoz, de külön kérésük volt, hogy elkísérhessék szüleiket a versenyre. 

Nem akartuk őket kiugrasztani az ágyból, de már napok óta azt hajtották, hogy szeretnének ők is velünk jönni, erre pedig nem lehet nemet mondani. Imádták a bemelegítést Rubint Rékával, azt ők is végigcsinálták, nagyon büszkék vagyunk rájuk

 – fogalmazott a büszke édesanya. Majd elárulta, először vesznek részt az eseményen, és minden várakozásukat felülmúlta. 

Hallottunk róla sok pozitívumot, több közeli ismerősünk is lefutotta már az 5 kilométeres távot, és idén a férjemmel mi is megpróbálkozunk vele 

– mondta.

Több mint ezren álltak a Debrecen Airport Run 5 és 10 kilométeres távjainak rajtjához. A debreceni repülőtér kifutópályáján egy elektromos BMW vezette fel a versenyzőket, a rajt után pedig mindenki beleadott mindent, amit csak tudott.

Az eseményen készült képeink megtekinthetők a galériában:

Debrecen Airport Run Debrecenben

Fotók: Vida Márton Péter

A videón a rajt egyik pillanata:

Ajánljuk még:

 

