Megható

46 perce

50 éve egymás mellett jobban és rosszban a hajdú-bihari képviselő és felesége

Címkék#házasság#Vitányi István#évforduló

Sok boldogságot! 50 évvel ezelőtt mondta ki a boldogító igent Dr. Vitányi István és felesége.

Haon.hu

Akkor és most – ezzel a mondattal kezdte szombati bejegyzését Dr. Vitányi István. Mint írja, pontosan 50 évvel ezelőtt házasodtak össze. A hajdú-bihari képviselő úgy véli, hogy Judit mindig mellette állt, egy emberöltőnyi közös út van mögöttük, s a mai napig mindenben támogatja - nem lehet ezért elég hálás.

Dr. Vitányi István és felesége
Dr. Vitányi István és felesége
Forrás: Facebook / Dr. Vitányi István

Gratulálunk házassági évfordulójuk alkalmából!

