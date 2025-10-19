50 éve egymás mellett jobban és rosszban a hajdú-bihari képviselő és felesége

Akkor és most – ezzel a mondattal kezdte szombati bejegyzését Dr. Vitányi István. Mint írja, pontosan 50 évvel ezelőtt házasodtak össze. A hajdú-bihari képviselő úgy véli, hogy Judit mindig mellette állt, egy emberöltőnyi közös út van mögöttük, s a mai napig mindenben támogatja - nem lehet ezért elég hálás.

Dr. Vitányi István és felesége

Gratulálunk házassági évfordulójuk alkalmából!

