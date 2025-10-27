Újabb siker a fiatal természetfotósnak!

„Csak így tovább, utánpótlás!” – mondtuk 2024 novemberében, és most is ugyanezt kell mondanunk! Király Árpád, a Kerecsensólyom Madarászsuli aktív tagja és legjobb dokumentációs szakembere, a Szikes Vizes Élőhelyláncolat LIFE projektterületén (a Nagy-sziken) készült fényképével nemzetközi sikert ért el – olvasható a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület Facebook-oldalán. Mint olvasható, az Európa Év Természetfotósa pályázaton az ifjúsági (15–17 éves) kategóriában 2. helyezést szerzett. „Gratulálunk, Árpád! Járj csak tovább a projektterületen, mert biztosak vagyunk benne: a természet még sok csodát tartogat számodra” – olvasható.