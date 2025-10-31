Helyi életstílus
1 órája
Újabb reggeli ébresztő a Látóképen! Egy pocakos tőponty a tettes
Újabb reggeli ébresztő a Látóképen
Forrás: Látóképi-tározó/Facebook
Sitku László horgászt többször is szerepelt már a Látóképi-tározó Facebook-oldalon a szép fogásaival, most jöjjön egy újabb. „A horgász október közepén az éjszakai horgászatot követően reggel a kapásjelző hangjára ébredt, melynek végén egy gyönyörű 17,70 kilogramm súlyú ponty küzdött. A fogás a debreceni égben történt, ezúton is gratulálunk hozzá” – olvasható.
