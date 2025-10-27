Újabb fejlesztésekről adott hírt a Látóképi-tározó

A spiccen a 9. számú behúzós hely előtt a régi partvédelem elavult, elhasználódott, így ez javításra szorult. A korábbi fa karókat kövezés váltotta fel, így a partvédelem hosszú időre megoldódott. A régi, ikonikus vas palló ebben az évben végig víz alatt volt már, ahogy a képen is látható, az egyik lába megrogyott, az idő vasfoga elemésztette, ezért ki lett emelve a vízből. Helyette egy új fastég emeli a komfortérzetet, melyről esős időben is kényelmesen elvégezhető a bedobás, vagy akár a fárasztás. Köszönjük egyúttal a segítséget és a szakszerű kivitelezést a TRV Zrt. munkatársainak, akikkel továbbra is remek kapcsolatot tart fent egyesületünk, és ez bizonyosan így folytatódik majd a jövőben is