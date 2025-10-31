október 31., péntek

Horgászat

1 órája

Újabb fejlesztés a Látóképi-tározónál! Erre már nagy szükség volt

Címkék#lemezgarázs#horgászhely#Látóképi-tározó

Haon.hu
Újabb fejlesztés a Látóképi-tározónál! Erre már nagy szükség volt

Fejlesztés a Látóképi-tározónál: egy háromállásos lemezgarázst létesítettek

Forrás: Látóképi-tározó/Facebook

Újabb fejlesztés a Látóképi-tározónál, elkészült egy lemezgarázs – olvasható a népszerű horgászhely Facebook-oldalán. Mint írják, az idei évben a hortobágyi külső oldal elején egy alapos takarítás után egy háromállásos lemezgarázst hoztak létre. A garázs elé kavics és mart aszfalt is került, a halőri kocsik és más eszközök tárolására is hasznos fedett rész most már napi használatban van.

 

