Újabb fejlesztés a Látóképi-tározónál! Erre már nagy szükség volt

Újabb fejlesztés a Látóképi-tározónál, elkészült egy lemezgarázs – olvasható a népszerű horgászhely Facebook-oldalán. Mint írják, az idei évben a hortobágyi külső oldal elején egy alapos takarítás után egy háromállásos lemezgarázst hoztak létre. A garázs elé kavics és mart aszfalt is került, a halőri kocsik és más eszközök tárolására is hasznos fedett rész most már napi használatban van.