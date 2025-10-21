október 21., kedd

Ilyen van? Szétfolyt a hal a horgász kezében Debrecennél! – fotóval

Címkék#debrecen#hal#Látóképi Víztározó#horgászat

Újabb súlyos fogásról számolt be a debreceni Látóképi-tározó. Pár hónap alatt egy kilót hízott a tőponty.

Haon.hu

A nagy ponty-szezon Látóképen (is) tovább dübörög: a tegnapi napon is darabos hal került horogra – számolt róla be vasárnap a Látóképi-tározó. Mint írják, Sanyó Zoltán szombaton egy 19,40 kilogrammos tőpontyot terelt szákba, mely láthatóan készül már a téli időszakra.

Pár hónap alatt egy kilót hízott a Látóképi-tározói tőponty
Forrás: Facebook / Látóképi-tározó

Július elején volt utoljára horgon, ahhoz képest közel egy kilót szedett magára, ami örömteli!

Nem olyan rég fogtak ki egy több, mint egy méter hosszú csukát:

Országos hírnévre tett szert az elmúlt években Látókép egyik lakója, akit ismét kifogtak:

Egy különleges fogásról, amit Keleti-főcsatorna pródi szakaszán fogtak ki. Húsz perces küzdelem után a horgász egy igazi trófeasüllőt emelt ki a vízből:

