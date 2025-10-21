1 órája
Ilyen van? Szétfolyt a hal a horgász kezében Debrecennél! – fotóval
Újabb súlyos fogásról számolt be a debreceni Látóképi-tározó. Pár hónap alatt egy kilót hízott a tőponty.
A nagy ponty-szezon Látóképen (is) tovább dübörög: a tegnapi napon is darabos hal került horogra – számolt róla be vasárnap a Látóképi-tározó. Mint írják, Sanyó Zoltán szombaton egy 19,40 kilogrammos tőpontyot terelt szákba, mely láthatóan készül már a téli időszakra.
Július elején volt utoljára horgon, ahhoz képest közel egy kilót szedett magára, ami örömteli!
