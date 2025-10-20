Gyönyörű őszi képeken a debreceni városrész – fotókkal

Szinte alig találni olyan művészeti ágat, amelyet nem ihletett még meg az ősz. A szeptember, október, november hónapok jellemzői közvetve és közvetlenül megjelennek irodalmi alkotásokban, zeneművekben, festményeken és fényképeken is. Nem véletlen, hogy fotóriporterünket is megihlette ez az időszak, s a napokban ellátogatott a Debreceni Tóci városrészébe, hogy néhány fotón megörökítse, miért is különleges ez az évszak.

Őszi színekben is gyönyörű a debreceni Tóci

Forrás: Batta Gergő

Már csak keretet kell találnunk ezekhez a Tóciban készült fotókhoz

Sárga levelek a fákon, s sárga avarszőnyeg a fák alatt. Bár a meleg nyár után sokunknak nehéz megszokni azt, hogy hűvösebbre fordult az idő, mégis van az őszben valami, ami miatt nem lehet nem szeretni. Ezt az érzést váltja ki a Tóci októberi hangulata is.