1 órája
Születésnapján köszöntötték Hajdúböszörmény szépkorú lakosát
Nagy Zoltán alpolgármester köszöntötte a 90. éves Vilmányi Imrét Hajdúböszörményben
Forrás: Nagy Zoltán/Facebook
A napokban Varga Juliánna anyakönyvvezetővel köszöntöttük 90. születésnapja alkalmából a hajdúböszörményi Vilmányi Imrét – olvasható Nagy Zoltán alpolgármester közösségi oldalán. Mint írja, 9 unokája és 17 dédunokája örül Imre bácsi szeretetének.
Az önkormányzat számára rendkívül fontos, hogy városunk szépkorú lakói megkapják a jól megérdemelt tiszteletet és megbecsülést. Egy közösség csak akkor tud gyümölcsöző és igazán életképes lenni, ha tisztelettel fordul a szépkorú generáció tagjai felé. Fontos számunkra, hogy bölcsességeiket megfogadva, együtt tegyük szebbé városunk jövőjét
– áll a bejegyzésben.
