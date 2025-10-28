Születésnapján köszöntötték Hajdúböszörmény szépkorú lakosát

Az önkormányzat számára rendkívül fontos, hogy városunk szépkorú lakói megkapják a jól megérdemelt tiszteletet és megbecsülést. Egy közösség csak akkor tud gyümölcsöző és igazán életképes lenni, ha tisztelettel fordul a szépkorú generáció tagjai felé. Fontos számunkra, hogy bölcsességeiket megfogadva, együtt tegyük szebbé városunk jövőjét