október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

11°
+11
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi életstílus

1 órája

Születésnapján köszöntötték Hajdúböszörmény szépkorú lakosát

Címkék#Hajdúböszörmény#szépkorúnak#Nagy Zoltán

Haon.hu
Születésnapján köszöntötték Hajdúböszörmény szépkorú lakosát

Nagy Zoltán alpolgármester köszöntötte a 90. éves Vilmányi Imrét Hajdúböszörményben

Forrás: Nagy Zoltán/Facebook

A napokban Varga Juliánna anyakönyvvezetővel köszöntöttük 90. születésnapja alkalmából a hajdúböszörményi Vilmányi Imrét – olvasható Nagy Zoltán alpolgármester közösségi oldalán. Mint írja, 9 unokája és 17 dédunokája örül Imre bácsi szeretetének. 

Az önkormányzat számára rendkívül fontos, hogy városunk szépkorú lakói megkapják a jól megérdemelt tiszteletet és megbecsülést. Egy közösség csak akkor tud gyümölcsöző és igazán életképes lenni, ha tisztelettel fordul a szépkorú generáció tagjai felé. Fontos számunkra, hogy bölcsességeiket megfogadva, együtt tegyük szebbé városunk jövőjét

 – áll a bejegyzésben. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu