Jajj!

43 perce

Büntet az a hajdú-bihari szóvicc, amivel az AI-t megkínálták – ezt a képet csinálta róla

Címkék#ChatGPT#Hajdú-Bihar vármegy#kaba

A mesterséges intelligenciának – meghatározott esetekben – csak a képzelet szabhat határokat. Így elevenednek meg AI-képeken a legfárasztóbb szóviccek is.

Haon.hu

Lassan három éve annak, hogy a ChatGPT megjelenésével valósággal berobbant a mesterséges intelligencia a köztudatba. Régen mindenben Bluetooth vagy Wifi volt, ma már az a menő, ha rá van írva egy kütyüre: AI. A hype pedig töretlen, napjainkra számtalan hasznos, érdekes és szórakoztató lehetőséget kínál számunkra a mesterséges intelligencia: ezek közé tartozik a már-már valósághű képek generálása is. S bizony, amikor az emberi kreativitás, humor az AI erejével találkozik, megeshet, hogy egy fárasztó szóvicc életre kel a képernyőn.

Így fogtuk mi is a fejünket, amikor megláttuk milyen képet csinált egy hajdú-bihari szóviccből a mesterséges intelligencia
Így fogtuk mi is a fejünket, amikor megláttuk milyen képet csinált egy hajdú-bihari szóviccből a mesterséges intelligencia
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

Fárasztó szóviccből faragott képet a mesterséges intelligencia 

Negyedmillióra rúg már a (Félre)sikerült AI képek nevű Facebook-csoport tagsága, ahova a napokban egy hajdú-bihari témát feldolgozó, igencsak fárasztó szóvicc AI-segítségével megvalósított illusztrációját töltötték fel:

Kabát kabátban Ka-bát vezetve meglátja Kabát
Kabát kabátban Ka-bát vezetve meglátja Kabát
Forrás: (Félre)sikerült AI képek / Facebook

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Természetesen nem maradtak el a kommentek sem, egyik hozzászóló tovább is vitte a képen látható történetet:

és közben Kelemen kabátban-t hallgat?

– tette fel a kérdést. Volt, aki felült a szóvicc vonatra, s egy az eredeti poszthoz hasonló minőségű mondattal vágott vissza:

Ez arra emlékeztet, hogy Kába követ Kába-követ követ

– sokkolta soraival az olvasókat.

Ajánljuk még:

 

 

