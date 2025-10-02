43 perce
Büntet az a hajdú-bihari szóvicc, amivel az AI-t megkínálták – ezt a képet csinálta róla
A mesterséges intelligenciának – meghatározott esetekben – csak a képzelet szabhat határokat. Így elevenednek meg AI-képeken a legfárasztóbb szóviccek is.
Lassan három éve annak, hogy a ChatGPT megjelenésével valósággal berobbant a mesterséges intelligencia a köztudatba. Régen mindenben Bluetooth vagy Wifi volt, ma már az a menő, ha rá van írva egy kütyüre: AI. A hype pedig töretlen, napjainkra számtalan hasznos, érdekes és szórakoztató lehetőséget kínál számunkra a mesterséges intelligencia: ezek közé tartozik a már-már valósághű képek generálása is. S bizony, amikor az emberi kreativitás, humor az AI erejével találkozik, megeshet, hogy egy fárasztó szóvicc életre kel a képernyőn.
Fárasztó szóviccből faragott képet a mesterséges intelligencia
Negyedmillióra rúg már a (Félre)sikerült AI képek nevű Facebook-csoport tagsága, ahova a napokban egy hajdú-bihari témát feldolgozó, igencsak fárasztó szóvicc AI-segítségével megvalósított illusztrációját töltötték fel:
Természetesen nem maradtak el a kommentek sem, egyik hozzászóló tovább is vitte a képen látható történetet:
és közben Kelemen kabátban-t hallgat?
– tette fel a kérdést. Volt, aki felült a szóvicc vonatra, s egy az eredeti poszthoz hasonló minőségű mondattal vágott vissza:
Ez arra emlékeztet, hogy Kába követ Kába-követ követ
– sokkolta soraival az olvasókat.
