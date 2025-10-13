október 13., hétfő

Állatvilág

1 órája

Erre mekkora az esély? Torz agancsú szarvast videóztak Hajdú-Biharban, nem volt egyedül!

Címkék#Gúthi-erdő#szarvas#erdő#Hajdú-Bihar

Ritkán lehet ilyet látni Hajdú-Biharban. Az erdő egyik lakóját sikerült rögzíteniük a hajdú-bihari erdőben.

Haon.hu

Nyíracsádtól északra terül el az Alföld legnagyobb egybefüggő erdőtömbje: Külső-Gúth erdeje. Ennek a rengetegnek számos lakója van, többek között a fekete harkály, a holló és a skarlátbogár. Az erdő egyik lakóját sikerült levideózni, ahogy kicsinyeivel szalad a Gúthi-erdőben

Egy szarvas és a kicsinyei szelték á a Gúthi-erdőt
Egy szarvas és a kicsinyei szelték á a Gúthi-erdőt
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

A videón először csak a szarvas látható, ahogy elől megy, majd őt követően megjelennek kicsinyei is. Érdemes megjegyezni, hogy a szarvasnak aszimmetrikus agancsa van. Hogy ez fejlődési rendellenesség, betegség vagy sérülés következtében történt, azt nem tudjuk, de különleges látványt nyújt.

Videón a szarvas és a kicsinyei a Gúthi-erdőben:

