Erre mekkora az esély? Torz agancsú szarvast videóztak Hajdú-Biharban, nem volt egyedül!

Nyíracsádtól északra terül el az Alföld legnagyobb egybefüggő erdőtömbje: Külső-Gúth erdeje. Ennek a rengetegnek számos lakója van, többek között a fekete harkály, a holló és a skarlátbogár. Az erdő egyik lakóját sikerült levideózni, ahogy kicsinyeivel szalad a Gúthi-erdőben.

Egy szarvas és a kicsinyei szelték á a Gúthi-erdőt

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A videón először csak a szarvas látható, ahogy elől megy, majd őt követően megjelennek kicsinyei is. Érdemes megjegyezni, hogy a szarvasnak aszimmetrikus agancsa van. Hogy ez fejlődési rendellenesség, betegség vagy sérülés következtében történt, azt nem tudjuk, de különleges látványt nyújt.

Videón a szarvas és a kicsinyei a Gúthi-erdőben:

