Múltidézésre gyűltek össze a retró számítógépek szerelmesei Debrecenben – fotókkal!

Igazi időutazásra hívta a retró számítógépek és konzolok szerelmeseit a Cívis Mikroklub: a debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtár földszinti nagyelőadójában október 4-én, szombaton egész nap kipróbálhatók a legendás gépek, sőt, délelőtt versenyben is összemérhették tudásukat a legügyesebbek.

A retró számítógépek főszerepet kaptak a Méliuszban

Forrás: Vida Márton Péter

Számos programmal készültek a retró számítógépes találkozóra

A Commodore, Amiga, Sega, Nintendo, Playstation és más klasszikus számítógépek és konzolok szerelmesei nosztalgikus kalandozásra indulhatnak, hiszen az informatika hőskorának gépeit bárki kipróbálhatja a nap folyamán. A vállalkozó kedvűek délelőtt részt vehettek a Commodore 64 Wizard of Wor bajnokságon, gyerek és felnőtt kategóriában.

A délután a retró közösség szakmai előadásairól szól: Szabó Ernő az Amiga emulációs lehetőségeiről beszél, míg Csere Krisztián Gábor a Commodore 64 világában zajló modern fejlesztéseket mutatja be. Ezt követően Kémeri Csaba „Unreal” élőben fest a kivetítőre, a közönség által választott témában, limitált színekkel. A nap zárásaként a demoscene legújabb alkotásaiból válogatnak a szervezők.

A rendezvény 10 órától 18 óráig tart, a belépés ingyenes.

A retró számítógépek napján készül képeink a galériában megtekinthetők: