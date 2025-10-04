1 órája
Múltidézésre gyűltek össze a retró számítógépek szerelmesei Debrecenben – fotókkal!
Egy napra újra gyerekkorunk kedvenc gépeié volt a főszerep a Méliusz Könyvtárban, ahol előadásokkal és egész napos játékélménnyel várták a retró számítógépek rajongóit.
A retró számítógépek főszerepet kaptak a Méliuszban
Forrás: Vida Márton Péter
Igazi időutazásra hívta a retró számítógépek és konzolok szerelmeseit a Cívis Mikroklub: a debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtár földszinti nagyelőadójában október 4-én, szombaton egész nap kipróbálhatók a legendás gépek, sőt, délelőtt versenyben is összemérhették tudásukat a legügyesebbek.
Számos programmal készültek a retró számítógépes találkozóra
A Commodore, Amiga, Sega, Nintendo, Playstation és más klasszikus számítógépek és konzolok szerelmesei nosztalgikus kalandozásra indulhatnak, hiszen az informatika hőskorának gépeit bárki kipróbálhatja a nap folyamán. A vállalkozó kedvűek délelőtt részt vehettek a Commodore 64 Wizard of Wor bajnokságon, gyerek és felnőtt kategóriában.
A délután a retró közösség szakmai előadásairól szól: Szabó Ernő az Amiga emulációs lehetőségeiről beszél, míg Csere Krisztián Gábor a Commodore 64 világában zajló modern fejlesztéseket mutatja be. Ezt követően Kémeri Csaba „Unreal” élőben fest a kivetítőre, a közönség által választott témában, limitált színekkel. A nap zárásaként a demoscene legújabb alkotásaiból válogatnak a szervezők.
A rendezvény 10 órától 18 óráig tart, a belépés ingyenes.
A retró számítógépek napján készül képeink a galériában megtekinthetők:
Retró számítógépes találkozó DebrecenbenFotók: Vida Márton Péter
