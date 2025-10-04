Múltidézésre gyűltek össze a retró számítógépek szerelmesei Debrecenben – fotókkal!

október 4., szombat

Retró

1 órája

Címkék#Amiga#számítógép#Commodore 64#konzol#retró

Egy napra újra gyerekkorunk kedvenc gépeié volt a főszerep a Méliusz Könyvtárban, ahol előadásokkal és egész napos játékélménnyel várták a retró számítógépek rajongóit.

Haon.hu
A retró számítógépek főszerepet kaptak a Méliuszban

Forrás: Vida Márton Péter

Igazi időutazásra hívta a retró számítógépek és konzolok szerelmeseit a Cívis Mikroklub: a debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtár földszinti nagyelőadójában október 4-én, szombaton egész nap kipróbálhatók a legendás gépek, sőt, délelőtt versenyben is összemérhették tudásukat a legügyesebbek.

retró számítógép
A retró számítógépek főszerepet kaptak a Méliuszban
Forrás: Vida Márton  Péter

Számos programmal készültek a retró számítógépes találkozóra

A Commodore, Amiga, Sega, Nintendo, Playstation és más klasszikus számítógépek és konzolok szerelmesei nosztalgikus kalandozásra indulhatnak, hiszen az informatika hőskorának gépeit bárki kipróbálhatja a nap folyamán. A vállalkozó kedvűek délelőtt részt vehettek a Commodore 64 Wizard of Wor bajnokságon, gyerek és felnőtt kategóriában.

A délután a retró közösség szakmai előadásairól szól: Szabó Ernő az Amiga emulációs lehetőségeiről beszél, míg Csere Krisztián Gábor a Commodore 64 világában zajló modern fejlesztéseket mutatja be. Ezt követően Kémeri Csaba „Unreal” élőben fest a kivetítőre, a közönség által választott témában, limitált színekkel. A nap zárásaként a demoscene legújabb alkotásaiból válogatnak a szervezők.

A rendezvény 10 órától 18 óráig tart, a belépés ingyenes. 

A retró számítógépek napján készül képeink a galériában megtekinthetők:

Retró számítógépes találkozó Debrecenben

Fotók: Vida Márton Péter

