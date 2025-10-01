október 1., szerda

Programajánló

3 órája

Vissza a ’80-as évekbe: legendás gépek kelnek életre Debrecenben!

Címkék#retro#számítógép#Debrecen#Méliusz Juhász Péter Könyvtár

Commodore, Amiga, Sega és Nintendo – egy napra újra gyerekkorunk kedvenc gépeié lesz a főszerep a Méliusz Könyvtárban, ahol előadásokkal és egész napos játékélménnyel várják a retró számítógépek rajongóit.

Haon.hu

Igazi időutazásra hívja a retró számítógépek és konzolok szerelmeseit a Cívis Mikroklub: a debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtár földszinti nagyelőadójában október 4-én, szombaton egész nap kipróbálhatók a legendás gépek, és izgalmas programok várják a látogatókat.

retró számítógép
Egész nap kipróbálhatók lesznek a legendás retró számítógépek
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Számos programmal készülnek a retró számítógépes találkozóra

A Commodore, Amiga, Sega, Nintendo, Playstation és más klasszikus számítógépek és konzolok szerelmesei nosztalgikus kalandozásra indulhatnak, hiszen a gépeket bárki kipróbálhatja a nap folyamán. 

A vállalkozó kedvűek délelőtt részt vehetnek a Commodore 64 Wizard of Wor bajnokságon, gyerek és felnőtt kategóriában, amelynek eredményhirdetésére 12 órakor kerül sor.

A délután a retró közösség szakmai előadásairól szól: Szabó Ernő az Amiga emulációs lehetőségeiről beszél, míg Csere Krisztián Gábor a Commodore 64 világában zajló modern fejlesztéseket mutatja be. Ezt követően Kémeri Csaba „Unreal” élőben fest a kivetítőre, a közönség által választott témában, limitált színekkel. A nap zárásaként a demoscene legújabb alkotásaiból válogatnak a szervezők.

A rendezvény 10 órától 18 óráig tart, a belépés ingyenes. Aki szeretne saját gépet hozni, előzetesen egyeztessen a Cívis Mikroklub szervezőivel!

Helyszín: Méliusz Juhász Péter Könyvtár, földszinti nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 19/D

Időpont: 2025. október 4., szombat, 10:00–18:00

Belépés: díjtalan

