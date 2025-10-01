3 órája
Vissza a ’80-as évekbe: legendás gépek kelnek életre Debrecenben!
Commodore, Amiga, Sega és Nintendo – egy napra újra gyerekkorunk kedvenc gépeié lesz a főszerep a Méliusz Könyvtárban, ahol előadásokkal és egész napos játékélménnyel várják a retró számítógépek rajongóit.
Igazi időutazásra hívja a retró számítógépek és konzolok szerelmeseit a Cívis Mikroklub: a debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtár földszinti nagyelőadójában október 4-én, szombaton egész nap kipróbálhatók a legendás gépek, és izgalmas programok várják a látogatókat.
Számos programmal készülnek a retró számítógépes találkozóra
A Commodore, Amiga, Sega, Nintendo, Playstation és más klasszikus számítógépek és konzolok szerelmesei nosztalgikus kalandozásra indulhatnak, hiszen a gépeket bárki kipróbálhatja a nap folyamán.
A vállalkozó kedvűek délelőtt részt vehetnek a Commodore 64 Wizard of Wor bajnokságon, gyerek és felnőtt kategóriában, amelynek eredményhirdetésére 12 órakor kerül sor.
A délután a retró közösség szakmai előadásairól szól: Szabó Ernő az Amiga emulációs lehetőségeiről beszél, míg Csere Krisztián Gábor a Commodore 64 világában zajló modern fejlesztéseket mutatja be. Ezt követően Kémeri Csaba „Unreal” élőben fest a kivetítőre, a közönség által választott témában, limitált színekkel. A nap zárásaként a demoscene legújabb alkotásaiból válogatnak a szervezők.
A rendezvény 10 órától 18 óráig tart, a belépés ingyenes. Aki szeretne saját gépet hozni, előzetesen egyeztessen a Cívis Mikroklub szervezőivel!
Helyszín: Méliusz Juhász Péter Könyvtár, földszinti nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 19/D
Időpont: 2025. október 4., szombat, 10:00–18:00
Belépés: díjtalan
