47 perce
Rejtélyes lepkekutatás az őszi éjszakában Hortobágyon
Forrás: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság/Facebook
A Hortobágyi Nemzeti Parkban az ősz beköszöntével nemcsak a madárvonulások kerülnek fókuszba, hanem ebben az időszakban veszi kezdetét egy kiemelt természetvédelmi jelentőségű éjjeli lepkefaj rajzási időszaka is – olvasható a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Facebook-oldalán.
Ez a nagy szikibagoly (Gortyna borelii lunata), amelynek imágói a szeptember közepétől–október végéig tartó időszakban, éjszaka figyelhetők meg. Speciális fejlődésmenete és egyedülálló életmódja miatt a hazai természetvédelemben megkülönböztetett figyelmet érdemel. Magyarországon mindenhol nagyon lokálisan, a tápnövényéhez kötődve fordul elő. Monofág faj, ami azt jelenti, hogy a lárvái csak egyetlen növényen – a védett sziki kocsordon (Peucedanum officinale) – képesek kifejlődni
– olvasható.
