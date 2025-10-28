október 28., kedd

Rejtélyes lepkekutatás az őszi éjszakában Hortobágyon

Rejtélyes lepkekutatás az őszi éjszakában Hortobágyon

Forrás: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság/Facebook

A Hortobágyi Nemzeti Parkban az ősz beköszöntével nemcsak a madárvonulások kerülnek fókuszba, hanem ebben az időszakban veszi kezdetét egy kiemelt természetvédelmi jelentőségű éjjeli lepkefaj rajzási időszaka is – olvasható a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Facebook-oldalán

Ez a nagy szikibagoly (Gortyna borelii lunata), amelynek imágói a szeptember közepétől–október végéig tartó időszakban, éjszaka figyelhetők meg. Speciális fejlődésmenete és egyedülálló életmódja miatt a hazai természetvédelemben megkülönböztetett figyelmet érdemel. Magyarországon mindenhol nagyon lokálisan, a tápnövényéhez kötődve fordul elő. Monofág faj, ami azt jelenti, hogy a lárvái csak egyetlen növényen – a védett sziki kocsordon (Peucedanum officinale) – képesek kifejlődni

– olvasható.

 

