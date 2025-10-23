Továbbra is dübörög a pontyszezon a Látóképen, ismét hatalmas hal akadt horogra

Közel 20 kilós pontyot akasztott Sanyó Zoltán a hortobágyi ágból – olvasható a Látóképi-tározó közösségi oldalán. Mint írják, a nagy pontyszezon Látóképen (is) tovább dübörög: a tegnapi napon is darabos hal került horogra.

Sanyó Zoltán szombaton egy 19, 40 kilogrammos tőpontyot terelt szákba, mely láthatóan készül már a téli időszakra. Július elején volt utoljára horgon, ahhoz képest közel egy kilót szedett magára, ami örömteli

– olvasható a bejegyzésben.