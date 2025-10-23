Helyi életstílus
49 perce
Továbbra is dübörög a pontyszezon a Látóképen, ismét hatalmas hal akadt horogra
Közel 20 kilós pontyot akasztott Sanyó Zoltán a hortobágyi ágból
Forrás: Facebook/Látóképi-tározó
Közel 20 kilós pontyot akasztott Sanyó Zoltán a hortobágyi ágból – olvasható a Látóképi-tározó közösségi oldalán. Mint írják, a nagy pontyszezon Látóképen (is) tovább dübörög: a tegnapi napon is darabos hal került horogra.
Sanyó Zoltán szombaton egy 19, 40 kilogrammos tőpontyot terelt szákba, mely láthatóan készül már a téli időszakra. Július elején volt utoljára horgon, ahhoz képest közel egy kilót szedett magára, ami örömteli
– olvasható a bejegyzésben.
Ezt ne hagyja ki!Békemenet 2025
7 órája
Békemenet: a béke üzenete érkezett ma Budapestre - Orbán Vikor is felszólalt!
Ezt ne hagyja ki!Őszi kirándulás
3 órája
TOP 5 kirándulóhely Debrecenben, amely ősszel is csábító – fotókkal
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre