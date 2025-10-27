Ilyet még soha nem láttak Látóképen: úgy kötöttek ki egy óriáshalat, ahogy a kutyákat sem szokás – fotó

A Látóképi-víztározó Facebook-oldalán egy durva esetet mutattak be, amely nem végződött tragikusan, de a ponty elleni cselekedet döbbenetes – olvasható a Pecaverzum oldalán.

Cipőfűzővel kötötték ki a pontyot a debreceni Látóképi-tározón

Forrás: Facebook / Látóképi-tározó

Mint írják, október elején egy horgász jelezte a debreceni vízterület egyik kollégájának, hogy egy koloncos halat fogott. A tíz kilogramm feletti pontyot valaki el akarta lopni, ezért kikötötte, ám az letépte magát, és megmenekült.

A ponty ellen állatkínzást követtek el

Az élőlényt a kopoltyúján keresztül egy cipőfűzővel rögzítették, de szerencsére meglépett. A kifogott halat szabadon engedték, és bíznak benne, hogy hamarosan felépül.

Az esetet végtelenül felháborítónak tartjuk, ez állatkínzás, és egyetlen élőlény nem érdemel ilyet! Az ilyen horgászoknak«nincs helyük sem Látóképen, sem máshol! Aki szeretné hazavinni a kifogott halat, a szabályok keretein belül megteheti. Az ilyen ember nem tiszteli a környezetét, nem horgász, és nem kikapcsolódni jár, ezt a tette is bizonyítja. Elképzelni sem tudjuk, miért vetemedik valaki ilyen gusztustalan és bestiális cselekedetre

– írták a Látóképi-tározó bejegyzésében.

A poszt olvasása során megtudhattuk, hogy változások lesznek a Látóképi-víztározó életében:

Nem is érdemes próbálkozni, a vad kamerák és a hőkamera segítségével ugyanis új szintet lépett a halőrzés Látóképen, ennek eredményességéről hamarosan egy másik esettel kapcsolatban bővebben is beszámolunk majd! A büntetések mértéke ráadásul egyre nagyobb, bízunk benne,hogy ez is elveszi majd a „vállalkozó szelleműek” kedvét

– emelték ki a bejegyzésben.

