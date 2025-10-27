október 27., hétfő

Ilyet még soha nem láttak Látóképen: úgy kötöttek ki egy óriáshalat, ahogy a kutyákat sem szokás – fotó

Címkék#debrecen#ponty#Látóképi-tározó

Hihetetlen! A debreceni Látóképi-víztározónál egy ponty lett az áldozata a horgászoknak.

Haon.hu

A Látóképi-víztározó Facebook-oldalán egy durva esetet mutattak be, amely nem végződött tragikusan, de a ponty elleni cselekedet döbbenetes – olvasható a Pecaverzum oldalán.

Cipőfűzővel kötötték ki a pontyot a debreceni Látóképi-tározón
Cipőfűzővel kötötték ki a pontyot a debreceni Látóképi-tározón
Forrás: Facebook / Látóképi-tározó

Mint írják, október elején egy horgász jelezte a debreceni vízterület egyik kollégájának, hogy egy koloncos halat fogott. A tíz kilogramm feletti pontyot valaki el akarta lopni, ezért kikötötte, ám az letépte magát, és megmenekült.

A ponty ellen állatkínzást követtek el

Az élőlényt a kopoltyúján keresztül egy cipőfűzővel rögzítették, de szerencsére meglépett. A kifogott halat szabadon engedték, és bíznak benne, hogy hamarosan felépül.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az esetet végtelenül felháborítónak tartjuk, ez állatkínzás, és egyetlen élőlény nem érdemel ilyet! Az ilyen horgászoknak«nincs helyük sem Látóképen, sem máshol! Aki szeretné hazavinni a kifogott halat, a szabályok keretein belül megteheti. Az ilyen ember nem tiszteli a környezetét, nem horgász, és nem kikapcsolódni jár, ezt a tette is bizonyítja. Elképzelni sem tudjuk, miért vetemedik valaki ilyen gusztustalan és bestiális cselekedetre

– írták a Látóképi-tározó bejegyzésében. 

A poszt olvasása során megtudhattuk, hogy változások lesznek a Látóképi-víztározó életében:

Nem is érdemes próbálkozni, a vad kamerák és a hőkamera segítségével ugyanis új szintet lépett a halőrzés Látóképen, ennek eredményességéről hamarosan egy másik esettel kapcsolatban bővebben is beszámolunk majd! A büntetések mértéke ráadásul egyre nagyobb, bízunk benne,hogy ez is elveszi majd a „vállalkozó szelleműek” kedvét

– emelték ki a bejegyzésben.

