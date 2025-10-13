Kifogták Debrecennél a genetikai csodát! Fotókon a hal, ami már most országos legenda

Országos hírnévre tett szert az elmúlt években Látókép egyik lakója, a Félszeműre elkeresztelt ponty, amely elképesztő méreteivel hívta fel magára a figyelmet – számolt róla be a Pecaverzum.hu. Mint írják, mindkét szeme megvan, csak az egyik befelé fordult, így ez a név ragadt rá az évek során. A hatalmas tőponty fejlődését több mint hét éve követi a Ponty-Centrum Horgász Egyesület, és a hal ez idő alatt megdöbbentő számokat ért el.

Országos hírnévre tett szert ez a 37 kilós ponty

Forrás: Facebook / Látóképi-tározó

Döbbenetes súlya van a pontynak

Nyugodtan elmondhatjuk, hogy hazánkban csak pár egyesületi víz van,ahol ekkorára meg tudott nőni egy ponty. Ez a hal különleges adottságokkal és páratlan genetikával bír :kis fej,hatalmas hàt,széles test és nagy has az ismertetője .

– olvasható a Látóképi-tározó bejegyzésében.

Sok horgász vágya, hogy valamilyen különleges hal akadjon a horgára, a szerencse múlthét kedden Pálfalvi Attilára mosolygott, hiszen ő fogta ki ezt a nem mindennapi pontyot.

Pálfalvi Attila és a hatalmas ponty

Forrás: Facebook / Látóképi-tározó

A súlya már -már döbbenetes: 37,20 kg

