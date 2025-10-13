40 perce
Kifogták Debrecennél a genetikai csodát! Fotókon a hal, ami már most országos legenda
Döbbenetes súlyú halat fogtak ki a Látóképi-tározónál. Országos hírnévre tett szert a ponty.
Országos hírnévre tett szert az elmúlt években Látókép egyik lakója, a Félszeműre elkeresztelt ponty, amely elképesztő méreteivel hívta fel magára a figyelmet – számolt róla be a Pecaverzum.hu. Mint írják, mindkét szeme megvan, csak az egyik befelé fordult, így ez a név ragadt rá az évek során. A hatalmas tőponty fejlődését több mint hét éve követi a Ponty-Centrum Horgász Egyesület, és a hal ez idő alatt megdöbbentő számokat ért el.
Döbbenetes súlya van a pontynak
Nyugodtan elmondhatjuk, hogy hazánkban csak pár egyesületi víz van,ahol ekkorára meg tudott nőni egy ponty. Ez a hal különleges adottságokkal és páratlan genetikával bír :kis fej,hatalmas hàt,széles test és nagy has az ismertetője .
– olvasható a Látóképi-tározó bejegyzésében.
Sok horgász vágya, hogy valamilyen különleges hal akadjon a horgára, a szerencse múlthét kedden Pálfalvi Attilára mosolygott, hiszen ő fogta ki ezt a nem mindennapi pontyot.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A súlya már -már döbbenetes: 37,20 kg
Nem olyan régen számoltunk be egy különleges fogásról, amit Keleti-főcsatorna pródi szakaszán fogtak ki. Húsz perces küzdelem után a horgász egy igazi trófeasüllőt emelt ki a vízből:
Csak azt hitte, hogy harcsát fogott a Keleti-főcsatornán, de ez nézett vissza rá a horogról
Ajánljuk még:
Mindenkit érintő, soha nem látott változás jöhet a műszaki vizsgákon
Felkavaró! Így találtak rá a Hortobágy-Berettyón történt csónakbaleset áldozatára - videóval!