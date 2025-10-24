TOP 5 kirándulóhely Hajdú-Biharban

Még csak most kezdődik a hétvége, ráadásul hétfőn még folytatódik az őszi szünet is. A tartalmas kikapcsolódáshoz és feltöltődéshez elengedhetetlen egy kellemes őszi kirándulás. Ne keress tovább, mutatunk pár ötletet!

Öt hajdú-bihari hely, amely ideális egy jó őszi kirándulásra

Forrás: Vida Márton Péter

1. Őszi kirándulás a Kráter-tóhoz

A nagyhegyesi Kráter-tó egy különleges természeti csoda, amely eredetileg egy váratlan és félelmetes esemény nyomán jött létre. 1961-ben, miközben szénhidrogén-kitermelés folyt a térségben, egy fúrás során földgáz szivárgott ki, amely öngyulladás következtében hatalmas lánggal égett több napig. A kitörés helyén egy mintegy 150-200 méter átmérőjű kráter alakult ki, amelyet a földből kiemelkedő törmelékek és a gáz okozta tűzvető lángoszlopok kísértek. Hosszú próbálkozások után a tüzet természetes módon, a kráterbe beáramló iszap és víz képes volt elfojtani, így az égő lángok 6 nap után kialudtak. Azóta a kráter megtelt vízzel, és egy békés, fákkal szegélyezett tóvá alakult át, amely az egész térség egyik kedvelt kikapcsolódóhelyévé vált. A tó körül kialakított pihenő- és emlékhely is mesél az egykori katasztrófa és az azt követő természetes folyamatok történetéről. Madártávlatból a Megyer-hegyi Tengerszemre emlékeztető alföldi oázisként tartják számon, ahol a természet és emberi történelem különleges találkozásának lehetünk tanúi.