2 órája
TOP 5 kirándulóhely Hajdú-Biharban
Kimozdulnál a hosszú hétvégén vagy az őszi szünetben? Összeszedtünk 5 helyet, amely ideális egy remek őszi kirándulásra, ráadásul Hajdú-Biharban van.
Még csak most kezdődik a hétvége, ráadásul hétfőn még folytatódik az őszi szünet is. A tartalmas kikapcsolódáshoz és feltöltődéshez elengedhetetlen egy kellemes őszi kirándulás. Ne keress tovább, mutatunk pár ötletet!
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
1. Őszi kirándulás a Kráter-tóhoz
A nagyhegyesi Kráter-tó egy különleges természeti csoda, amely eredetileg egy váratlan és félelmetes esemény nyomán jött létre. 1961-ben, miközben szénhidrogén-kitermelés folyt a térségben, egy fúrás során földgáz szivárgott ki, amely öngyulladás következtében hatalmas lánggal égett több napig. A kitörés helyén egy mintegy 150-200 méter átmérőjű kráter alakult ki, amelyet a földből kiemelkedő törmelékek és a gáz okozta tűzvető lángoszlopok kísértek. Hosszú próbálkozások után a tüzet természetes módon, a kráterbe beáramló iszap és víz képes volt elfojtani, így az égő lángok 6 nap után kialudtak. Azóta a kráter megtelt vízzel, és egy békés, fákkal szegélyezett tóvá alakult át, amely az egész térség egyik kedvelt kikapcsolódóhelyévé vált. A tó körül kialakított pihenő- és emlékhely is mesél az egykori katasztrófa és az azt követő természetes folyamatok történetéről. Madártávlatból a Megyer-hegyi Tengerszemre emlékeztető alföldi oázisként tartják számon, ahol a természet és emberi történelem különleges találkozásának lehetünk tanúi.
Debrecenből is látni lehetett a Nagyhegyesen felcsapó, napokig lángoló tűzoszlopot – fotókkal
2. Gyönyörő erdő vár az őszi szünetben is
A Gúthi-erdő az Alföld egyik legnagyobb, több mint 5000 hektáros erdőtömbje, amely Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határán helyezkedik el, és egész évben csodás kirándulási lehetőséget kínál. Az erdőben található a 5,3 kilométer hosszú Krajcárhegyi turistaút, amely kényelmes tempóban 2-2,5 óra alatt bejárható, így családoknak, kisebb gyerekekkel is ideális. Az útvonal a Nyíradony és Nyíracsád közötti útról, a Gúti templommal szemben indul, és a környező táj különleges természeti értékeit mutatja be. A kirándulók magasleshez és kilátóhoz is eljuthatnak, ahonnan lélegzetelállító panoráma nyílik az erdő öreg tölgyeseire és akácosaira, valamint a gazdag vad- és madárvilágra. A Gúthi-erdő mélyén egy romos Árpád-kori templomrom is található, amelyhez több legenda fűződik, így a túra nemcsak természeti, hanem kulturális élményt is nyújt. A Krajcárhegyi turistaút egy mesebeli kirándulást kínál természetkedvelőknek, akik a nyugodt környezetben szeretnének feltöltődni és felfedezni az Alföld egyik legszebb erdőségét.
3. Hortobágyi Nemzeti Park
A Hortobágyi Nemzeti Park mindig remek választás családi vagy egyéni programokra, hiszen hazánk első nemzeti parkjaként az UNESCO világörökség része, így védett természeti és kulturális értékek sokaságát rejti. Első benyomásra akár végtelen síkság is lehet, de a park rengeteg izgalmas élményt kínál: megcsodálhatók a hagyományos pásztorcsárdák, kipróbálható a magaslesből való madármegfigyelés, és bejárható a pásztormúzeum, a látogatóközpont, valamint a madárpark is. A Hortobágy természeti sokszínűsége lenyűgöző; itt élnek például a híres szürkemarhák, a rackajuhok, a vadlovak és a mangalicák, amelyek mind hozzájárulnak a vidék egyedi hangulatához és ökológiai gazdagságához. Ez a hely valóban sokoldalú kikapcsolódási lehetőséget kínál, ahol a természet és a hagyományok találkoznak. Ráadásul október 25-én kihajtási ünnepet is tartanak:
Jön az ősz egyik legjobban várt hajdú-bihari eseménye, minden tudnivaló egy helyen
4. Dinnyési Erdei Kirándulóhely
Az ember és a természet közötti harmonikus kapcsolatot élvezheti, aki ellátogat Nyíradony térségében a Dinnyési Erdei Kirándulóhelyre. A 7 hektáros erdőrészletben többek közt tájház, erdeibútor-garnitúra, tűzrakó helyek, erdei játszó- és tornaszerek, illemhelyek szolgálják a kirándulók kényelmét.
5. Zeleméri templomrom – gyalog és biciklivel is!
A Debrecen és Hajdúböszörmény között, egy kunhalom tetején álló Zeleméri templomrom egy varázslatos hely, ahol a történelem és a természet szinte eggyé válik. A ma is 18 méter magas, magányos csonkatorony egy későgótikus templom maradványa, amely a 14. században épült, és amely egykor őrtoronyként is szolgált. A templom a tatárjárás során elpusztult, majd a 13. század második felében újjáépült, de a falu 1594-ben végleg elnéptelenedett, és azóta is csak a romok őrzik az évszázadok történetét. Az 1907 óta műemlékként védett rom kialakítását régészeti feltárások teszik láthatóvá, és azóta egy rámpa is segíti a látogatóknak a megközelítését. A templomrom könnyen elérhető Hajdúböszörmény határában, a Zelemér vasútállomással szemben, és mind autóval a 35-ös főútról, mind jelzett turistaúton vagy kerékpárral kényelmesen megközelíthető. Ez a hely különleges élményt nyújt mindazoknak, akik érdeklődnek a középkori építészet, történelem és a természet szépségei iránt.
Debreceni programok és látnivalók
Ha nem mennél messze a cívisvárostól, az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány tippet egy őszi kirándulásra Debrecenben és környékén.
TOP 5 kirándulóhely Debrecenben, amely ősszel is csábító – fotókkal
Ajánljuk még: