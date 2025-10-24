október 24., péntek

Olyan rendezvénynek ad otthont Balmazújváros, amilyen még nem volt a településen!

Október 31-én, pénteken megrendezik az első halloweeni felvonulást Balmazújvároson

Olyan rendezvénynek ad otthon Balmazújváros, amilyenre még nem volt példa. Október 31-én, pénteken megrendezik az első halloweeni felvonulást a településen – erről Varga Marina polgármester számolt be a Facebook-oldalán. „Igaz, hátborzongató lidércekből és fantomokból akadt és akad elég az évben, de ezúttal mégis egy kellemesebb borzongásra invitálunk mindenkit. A programok változatossága lehetőséget nyújt a legkisebbek és a felnőttek szórakoztatására is. A halloweeni éjszakát pedig egy fergeteges bulival koronázzuk meg a kastélyban, ami egy éjszakára félelmetes alakot ölt majd. (A bohóc jelmez ugyan már foglalt), de a jelmezekben érdemes már most gondolkozni” – olvasható Varga Marina bejegyzésében. A programról újabb részleteket ígért.

