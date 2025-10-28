Négy nemzet csatája zajlott Hajdúböszörményben

A Hajdúböszörményi Torna Egylet által rendezett nemzetközi focitornát vett részt Nagy Zoltán alpolgármester, ahol október 25-én (szombaton) a 2017-es és 2019-es korosztályú csapatok, október 26-án (vasárnap) a 2016-os és 2018-as korosztályú együttesek játszottak – olvasható Nagy Zoltán Facebook-oldalán.

A nagyon színvonalas tornán 4 nemzet csapatai vettek részt. A böszörményi gyerekek hazai és külföldi akadémiák, tehetség- illetve körzetközpontok labdarúgói ellen játszottak mérkőzéseket

– olvasható a bejegyzésben.