Négy nemzet csatája zajlott Hajdúböszörményben
Forrás: Nagy Zoltán/Facebook
A Hajdúböszörményi Torna Egylet által rendezett nemzetközi focitornát vett részt Nagy Zoltán alpolgármester, ahol október 25-én (szombaton) a 2017-es és 2019-es korosztályú csapatok, október 26-án (vasárnap) a 2016-os és 2018-as korosztályú együttesek játszottak – olvasható Nagy Zoltán Facebook-oldalán.
A nagyon színvonalas tornán 4 nemzet csapatai vettek részt. A böszörményi gyerekek hazai és külföldi akadémiák, tehetség- illetve körzetközpontok labdarúgói ellen játszottak mérkőzéseket
– olvasható a bejegyzésben.
