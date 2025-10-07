október 7., kedd

2 órája

Tengernyi programmal ünneplik a Nagyerdő Hetét Debrecenben

Címkék#Debrecen#Nagyerdő hete#Nagyerdő#túra

Felsorolni is nehéz mindazt, amivel készülnek a szervezők. A Nagyerdő Hete programsorozat idén is számos érdekességgel várja az érdeklődőket.

Haon.hu

Már hatodik alkalommal kerül sor Magyarország legszebb erdejét, a debreceni Nagyerdőt ünneplő programsorozatra Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Debreceni Értéktár Bizottság, a Future of Debrecen, a Nyírerdő Zrt. Debreceni Erdészete, a Médiacentrum Debrecen és számos együttműködő partner szervezésében október 8. és 11. között Nagyerdő Hete címmel – olvasható a programsorozat Facebook-eseményében.

CM20241008_Nagyerdő hete_HAON (22)
Idén sem marad el a Nagyerdő Hete programsorozat
Forrás: Napló-archív

Mint írták, az idei rendezvénysorozatban gyalogos természetismereti túrákkal, kiállításokkal, koncertekkel és családi nappal várják az érdeklődőket.

A programsorozat megvalósításában az Agóra Tudományos Élményközpont, a Debreceni Fotóklub, a Debreceni Kerékpár Múzeum, a DEMKI Borsos-villa Közösségi Ház, a Déri Múzeum, a DKSI Debreceni Kerékpáros Sport és Szabadidős Ifjúsági Egyesület, a DVSC Labdarúgó Akadémia, a Friss Oxigén Alapítvány, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, a Méliusz Juhász Péter Könyvtár, a Mozdulj Debrecen, a Nagyerdei Kultúrpark, a Nagyerdő Társaság, a Nordic Walking Debrecen Sportegyesület, Pataki Péter REL Szervező (Debreceni Sokadalom), a Természettár, és a VisitDebrecen vesz részt.

Programok

Október 6-10. MÉLIUSZ Központi Könyvtár Gyermekrészlege

Mesés állatiNAGYerdő

Játékos, mesés foglalkozás a Nagyerdő Hete alkalmából óvodás és iskolás csoportoknak. Előzetes bejelentkezés szükséges: 06 52 502 824, [email protected]

Október 8-12. volt Kígyó Patika kirakata (Széchenyi u. - Piac u. sarok)

DEBRECEN ÉS KÖRNYÉKÉNEK ÉLŐVILÁGA CÍMŰ FOTÓKIÁLLÍTÁS a Városbarátok Köre szervezésében

A tárlat célja: a természeti értékek védelmének és ügyének népszerűsítése, a helyben található védett növény- és állatvilág bemutatása.

Október 8-11.

NAGYERDEI JÁRAT

Villamosra fel! Utazzatok a Nagyerdei Járattal a Nagyerdő hetén! A természet ismét beköltözik a DKV villamosaira, ezúttal a Nagyerdő csodálatos állataival! Október 8-án üzemnyitástól október 11-e üzemzárásig az 1-es és 2-es villamosok hangszóróiból a Nagyerdő különböző állatainak hangjait hallhatjátok, míg a kivetítőkön ezek az élőlények tűnnek fel lenyűgöző képeken. 

Október 8., szerda

15 óra Agóra Tudományos Élményközpont

A NAGYERDŐ REJTETT ARCAI - A DEBRECENI FOTÓKLUB ELŐADÁSA

Máthé András, a Debreceni Fotóklub vezetője tájképein keresztül mutatja meg, hogyan lehet a különböző évszakokban nem szokványos fotókat készíteni, míg Vida István Tamás díjnyertes állat-és növényfotóit vetített képes előadáson csodálhatják meg az érdeklődők. A programra minden hely betelt!

15.00-15.45 Agóra épülete előtti parkoló

A BOTANIKUS KERT TITKAI

Mi köze a jegenyenyárnak az olaszországi Lombardiához? Hogy néznek ki a mocsárciprus légzőgyökerei? Miért lehet veszélyes papíreperfára mászni?
A Botanikus Kerti túra alatt megcsodálhatják az érdeklődők az éppen nyíló virágokat, bebarangolhatják azokat az ösvényeket, amelyek nagy részét még a XX. század első felében, Soó Rezső botanikus vezetése alatt alakítottak ki, Fazekas Mihály és Diószegi Sámuel szobrát érintve pedig kiderül, hányféle új növénynév köszönhető a Magyar füvészkönyv szerzőinek. A programra minden hely betelt!

Október 9., csütörtök

9 óra A NAGYERDŐ NAPJA (Nyírerdő Zrt. Debreceni Erdészete (4032 Debrecen, Kartács utca 25.)

86 éve nyilvánították védetté a Nagyerdőt! 

  • Megemlékezés és koszorúzás
  • Helyszín: a Nagyerdő védetté nyilvánításának három emlékoszlopánál
  • Közreműködik: Bárdosi Ildikó népdalénekes és Molnár Miklós prímás, erdőmérnök

A nap programjai:

  • Kézműves bemutatók és foglalkozások (fafaragás és mézeskalács készítés)
  • 9.30 vadászkutya fajtabemutató
  • 10.00, 12.00 és 14.00: Kuckó Művésztanya gyerekeknek szóló műsora
  • „Kiserdész leszek!” Kádár Ferkó Fotószínháza
  • erdész és vadászjeleneteket ábrázoló ponyvák előtti fotózkodás
  • íjászkodás a kiserdőben

Erdei iskolai programok gyerekek részére:

  • Tanösvénytúra
  • Népi játékok
  • Nagyerdő totó
  • Óriás társas – Erdőgazda, Mese társas
  • Nyírerdő Zrt. filmjeinek folyamatos vetítése
  • Tölgykoszorús kötélhúzó verseny gyermekcsapatoknak, családoknak

A programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött: [email protected]

14 óra DEMKI Borsos-villa Közösségi Ház

AZ ALFÖLDI KAMILLAVIRÁGZAT ÉS A NÉPI GYÓGYÁSZAT című kiállítás megnyitója interaktív foglalkozás keretében a Természettár szervezésében
A gyógynövények királynőjét senkinek nem kell bemutatnunk. A kamillát mindenki ismeri, évszázadok óta alkalmazzák a gyógyászatban. A Természettár kiállításában most bemutatásra kerülnek az ismert és kevésbé ismert hazai gyógynövények, kitérünk a népi gyógyászatra, sőt a témához szorosan illeszkedő hungarikumokra is. A kiállítást interaktív tárlatvezetés keretében megnyitja Váradi Zoltán, a Természettár vezetője.

Október 10., péntek

10.30 Déri Múzeum, I. emeleti állandó kiállítás

A NAGYERDŐ KIS LAKÓI NYOMÁBAN

Jeles rovarkutatók Debrecen félmúltjában

Mező Szilveszter főmuzeológus tárlatvezetése a „Nagyerdő - A természet szertára” című állandó kiállításban. Helyszín: Déri Múzeum, I. emeleti állandó kiállítás

13.00 Déri Múzeum, Kávézó

„BOGARAS” MUZEOLÓGUSOK

Mező Szilveszter főmuzeológus tárlatvezetése az Ötvös János (1911-1991) és Lovas Márton Levente (1944-2022) biológusok, egykori múzeumi munkatársak emlékére készített kamarakiállításban. A részvétel díjtalan.

17 óra MÉLIUSZ Központi Könyvtár Helytörténeti Részleg

TÚRÁZÁS, CSILLAGÁSZKODÁS A NAGYERDŐBEN ANNO ÉS MOST

Zajácz György csillagász, túravezető vetített képes előadása.

A program ingyenes, de kérik, hogy aki részt venne, regisztráljon a [email protected] címre.

Október 11., szombat

10 óra OXIGÉN KUPA ERDEI FUTÓVERSENY

Helyszín: Debrecen, Nagyerdő, 500 m-re a temető sarkától. (Köztemető 3-as számú kapu, körforgalom) befelé az erdőben.

Most először családi mezőnyben is lehet indulni.

10 és 16 óra között CSALÁDI NAP A SZIGET-KÉKBEN A 10 ÉVES JUBILEUMÁT ÜNNEPLŐ DEBRECENI KARITATÍV TESTÜLET SZERVEZÉSÉBEN

A Sziget-kékben egész napos bemutatók, gyermekfoglalkozások, természetismereti játékok és koncertek várják a vendégeket. Együttműködő partnerek: Debreceni Karitatív Testület, Debreceni Kerékpár Múzeum, DKSI Debreceni Kerékpáros Sport és Szabadidős Ifjúsági Egyesület, DVSC Labdarúgó Akadémia, Future of Debrecen, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Nagyerdei Kultúrpark, Nordic Walking Debrecen Sportegyesület, Pataki Péter REL Szervező és a Természettár.

10 óra Pálma Étterem előtt

NATURE OF DEBRECEN SÉTA A NAGYERDŐN

A séta során találkozhatunk a dél felé vonuló madarakkal, a Békás-tó kétéltű és hüllőfajaival, megismerhetjük a Madár-lakópark sétány egyes állomásait és az ott elhelyezett természetvédelmi eszközöket. A szakvezetést Dr. Aradi Csaba ökológus, Zöld Munkacsoport tag és Lenner Ádám, a Tiszatáj Közalapítvány természetvédelmi és tájgazdálkodási menedzsere, Zöld Munkacsoport tag tartja.

10 óra Sziget-kék

HAPPY WALKING a Nordic Walking Debrecen Sportegyesület vezetésével

A Happy Walking egy új edzési lehetőség, nordic walking fejhallgatóval, a zene ritmusára. Az edzés során mindenki saját fejhallgatóval gyalogol, ezen keresztül érkezik a zene és az edzői instrukció. A zene szórakóztatóbbá, könnyebbé teszi a mozgást, de a gyakorlatok végrehajtásához szükséges koncentráció felszabadítja az elménket a mindennapi stressztől, problémákról, és így csak a gyaloglásra és a zenére figyelünk.

11.30 Sziget-kék

REKREÁCIÓS WALKING a Nordic Walking Debrecen Sportegyesület vezetésével

14.00 Sziget-kék

TERMÉSZETISMERETI VEZETETT TÚRA a Nagyerdőn a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében

Színpadi programok:

Bemutatkoznak a Debreceni Karitatív Testület tagszervezetei

  • 10 óra Valcer Táncstudió
  • 11 óra Kiss Kata Zenekar
  • 12 óra Szülinapi torta
  • 13 óra Nagyerdő Akusztik
  • 15 óra Délutáni matiné a Martin Brass Banddel
  • és még számos meglepetés program vár...

Egész napos foglalkozások és bemutatók a Sziget-kékben:

10 és 16 óra között
TERMÉSZETTÁR és a NAGYERDEI KULTÚRPARK játékos, ismeretterjesztő foglalkozásai

10 és 16 óra között
FUTURE OF DEBRECEN és ZÖLD ŐRSZEM CSAPATÁNAK közös foglalkozásai a környezettudatosság jegyében
Az érdeklődőknek bemutatják a Zöld Őrszem, a Debreceni Környezeti Ellenőrző Rendszer honlapját, ahol láthatják, hogy hol helyezkednek el az állomások, és ott milyen méréseket végeznek. A látogatók testközelből nézhetnek meg egy levegőminőség-mérő és egy zajmérő műszert is. A zajmérőt ki is próbálhatják, „Zöld Őrszemet” kiabálva tesztelhetik, hogy hány decibelt tudnak elérni. A gyerekeket színezővel, szemléletformáló programokkal és játékokkal várják. Az érdeklődőknek apró ajándékokkal is készülnek.

10 és 14 óra között
A NORDIC WALKING DEBRECEN SPORTEGYESÜLET vezetésével folyamatos bemutatók, kvíz, puzzle, kérdezz – felelek, ajándéksorsolás, családi walkingozás.

10 és 16 óra között
HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG a Hajdúság-Dél-Nyírség tájegység Natura 2000 területekről szóló interaktív mobil kiállítása várja az érdeklődőket a hozzá kapcsolódó természetismereti játékokkal.

10 és 16 óra között
DKSI DEBRECENI KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐS IFJÚSÁGI EGYESÜLET és a DEBRECENI KERÉKPÁR MÚZEUM gondozásában kerékpáros ügyességi pályák és felvilágosítás kerékpáros közlekedés, valamint a kerékpár, mint sporteszköz témákban.

10 és 14 óra között
DEMKI Kézműves Kuckó a DEMKI Borsos-villa Közösségi Ház animátoraival

Október 11-12. Nagyerdei Stadion, Északi Rendezvénytér

III. DEBRECENI SOKADALOM

