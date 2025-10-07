2 órája
Tengernyi programmal ünneplik a Nagyerdő Hetét Debrecenben
Felsorolni is nehéz mindazt, amivel készülnek a szervezők. A Nagyerdő Hete programsorozat idén is számos érdekességgel várja az érdeklődőket.
Már hatodik alkalommal kerül sor Magyarország legszebb erdejét, a debreceni Nagyerdőt ünneplő programsorozatra Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Debreceni Értéktár Bizottság, a Future of Debrecen, a Nyírerdő Zrt. Debreceni Erdészete, a Médiacentrum Debrecen és számos együttműködő partner szervezésében október 8. és 11. között Nagyerdő Hete címmel – olvasható a programsorozat Facebook-eseményében.
Mint írták, az idei rendezvénysorozatban gyalogos természetismereti túrákkal, kiállításokkal, koncertekkel és családi nappal várják az érdeklődőket.
A programsorozat megvalósításában az Agóra Tudományos Élményközpont, a Debreceni Fotóklub, a Debreceni Kerékpár Múzeum, a DEMKI Borsos-villa Közösségi Ház, a Déri Múzeum, a DKSI Debreceni Kerékpáros Sport és Szabadidős Ifjúsági Egyesület, a DVSC Labdarúgó Akadémia, a Friss Oxigén Alapítvány, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, a Méliusz Juhász Péter Könyvtár, a Mozdulj Debrecen, a Nagyerdei Kultúrpark, a Nagyerdő Társaság, a Nordic Walking Debrecen Sportegyesület, Pataki Péter REL Szervező (Debreceni Sokadalom), a Természettár, és a VisitDebrecen vesz részt.
Programok
Október 6-10. MÉLIUSZ Központi Könyvtár Gyermekrészlege
Mesés állatiNAGYerdő
Játékos, mesés foglalkozás a Nagyerdő Hete alkalmából óvodás és iskolás csoportoknak. Előzetes bejelentkezés szükséges: 06 52 502 824, [email protected]
Október 8-12. volt Kígyó Patika kirakata (Széchenyi u. - Piac u. sarok)
DEBRECEN ÉS KÖRNYÉKÉNEK ÉLŐVILÁGA CÍMŰ FOTÓKIÁLLÍTÁS a Városbarátok Köre szervezésében
A tárlat célja: a természeti értékek védelmének és ügyének népszerűsítése, a helyben található védett növény- és állatvilág bemutatása.
Október 8-11.
NAGYERDEI JÁRAT
Villamosra fel! Utazzatok a Nagyerdei Járattal a Nagyerdő hetén! A természet ismét beköltözik a DKV villamosaira, ezúttal a Nagyerdő csodálatos állataival! Október 8-án üzemnyitástól október 11-e üzemzárásig az 1-es és 2-es villamosok hangszóróiból a Nagyerdő különböző állatainak hangjait hallhatjátok, míg a kivetítőkön ezek az élőlények tűnnek fel lenyűgöző képeken.
Október 8., szerda
15 óra Agóra Tudományos Élményközpont
A NAGYERDŐ REJTETT ARCAI - A DEBRECENI FOTÓKLUB ELŐADÁSA
Máthé András, a Debreceni Fotóklub vezetője tájképein keresztül mutatja meg, hogyan lehet a különböző évszakokban nem szokványos fotókat készíteni, míg Vida István Tamás díjnyertes állat-és növényfotóit vetített képes előadáson csodálhatják meg az érdeklődők. A programra minden hely betelt!
15.00-15.45 Agóra épülete előtti parkoló
A BOTANIKUS KERT TITKAI
Mi köze a jegenyenyárnak az olaszországi Lombardiához? Hogy néznek ki a mocsárciprus légzőgyökerei? Miért lehet veszélyes papíreperfára mászni?
Október 9., csütörtök
9 óra A NAGYERDŐ NAPJA (Nyírerdő Zrt. Debreceni Erdészete (4032 Debrecen, Kartács utca 25.)
86 éve nyilvánították védetté a Nagyerdőt!
A nap programjai:
Erdei iskolai programok gyerekek részére:
A programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött: [email protected]
14 óra DEMKI Borsos-villa Közösségi Ház
AZ ALFÖLDI KAMILLAVIRÁGZAT ÉS A NÉPI GYÓGYÁSZAT című kiállítás megnyitója interaktív foglalkozás keretében a Természettár szervezésében
Október 10., péntek
10.30 Déri Múzeum, I. emeleti állandó kiállítás
A NAGYERDŐ KIS LAKÓI NYOMÁBAN
Jeles rovarkutatók Debrecen félmúltjában
Mező Szilveszter főmuzeológus tárlatvezetése a „Nagyerdő - A természet szertára” című állandó kiállításban. Helyszín: Déri Múzeum, I. emeleti állandó kiállítás
13.00 Déri Múzeum, Kávézó
„BOGARAS” MUZEOLÓGUSOK
Mező Szilveszter főmuzeológus tárlatvezetése az Ötvös János (1911-1991) és Lovas Márton Levente (1944-2022) biológusok, egykori múzeumi munkatársak emlékére készített kamarakiállításban. A részvétel díjtalan.
17 óra MÉLIUSZ Központi Könyvtár Helytörténeti Részleg
TÚRÁZÁS, CSILLAGÁSZKODÁS A NAGYERDŐBEN ANNO ÉS MOST
Zajácz György csillagász, túravezető vetített képes előadása.
A program ingyenes, de kérik, hogy aki részt venne, regisztráljon a [email protected] címre.
Október 11., szombat
10 óra OXIGÉN KUPA ERDEI FUTÓVERSENY
Helyszín: Debrecen, Nagyerdő, 500 m-re a temető sarkától. (Köztemető 3-as számú kapu, körforgalom) befelé az erdőben.
Most először családi mezőnyben is lehet indulni.
10 és 16 óra között CSALÁDI NAP A SZIGET-KÉKBEN A 10 ÉVES JUBILEUMÁT ÜNNEPLŐ DEBRECENI KARITATÍV TESTÜLET SZERVEZÉSÉBEN
A Sziget-kékben egész napos bemutatók, gyermekfoglalkozások, természetismereti játékok és koncertek várják a vendégeket. Együttműködő partnerek: Debreceni Karitatív Testület, Debreceni Kerékpár Múzeum, DKSI Debreceni Kerékpáros Sport és Szabadidős Ifjúsági Egyesület, DVSC Labdarúgó Akadémia, Future of Debrecen, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Nagyerdei Kultúrpark, Nordic Walking Debrecen Sportegyesület, Pataki Péter REL Szervező és a Természettár.
10 óra Pálma Étterem előtt
NATURE OF DEBRECEN SÉTA A NAGYERDŐN
A séta során találkozhatunk a dél felé vonuló madarakkal, a Békás-tó kétéltű és hüllőfajaival, megismerhetjük a Madár-lakópark sétány egyes állomásait és az ott elhelyezett természetvédelmi eszközöket. A szakvezetést Dr. Aradi Csaba ökológus, Zöld Munkacsoport tag és Lenner Ádám, a Tiszatáj Közalapítvány természetvédelmi és tájgazdálkodási menedzsere, Zöld Munkacsoport tag tartja.
10 óra Sziget-kék
HAPPY WALKING a Nordic Walking Debrecen Sportegyesület vezetésével
A Happy Walking egy új edzési lehetőség, nordic walking fejhallgatóval, a zene ritmusára. Az edzés során mindenki saját fejhallgatóval gyalogol, ezen keresztül érkezik a zene és az edzői instrukció. A zene szórakóztatóbbá, könnyebbé teszi a mozgást, de a gyakorlatok végrehajtásához szükséges koncentráció felszabadítja az elménket a mindennapi stressztől, problémákról, és így csak a gyaloglásra és a zenére figyelünk.
11.30 Sziget-kék
REKREÁCIÓS WALKING a Nordic Walking Debrecen Sportegyesület vezetésével
14.00 Sziget-kék
TERMÉSZETISMERETI VEZETETT TÚRA a Nagyerdőn a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében
Színpadi programok:
Bemutatkoznak a Debreceni Karitatív Testület tagszervezetei
Egész napos foglalkozások és bemutatók a Sziget-kékben:
10 és 16 óra között
10 és 16 óra között
10 és 14 óra között
10 és 16 óra között
10 és 16 óra között
10 és 14 óra között
Október 11-12. Nagyerdei Stadion, Északi Rendezvénytér
III. DEBRECENI SOKADALOM
