Tengernyi programmal ünneplik a Nagyerdő Hetét Debrecenben

Programok Október 6-10. MÉLIUSZ Központi Könyvtár Gyermekrészlege Mesés állatiNAGYerdő Játékos, mesés foglalkozás a Nagyerdő Hete alkalmából óvodás és iskolás csoportoknak. Előzetes bejelentkezés szükséges: 06 52 502 824, [email protected] Október 8-12. volt Kígyó Patika kirakata (Széchenyi u. - Piac u. sarok) DEBRECEN ÉS KÖRNYÉKÉNEK ÉLŐVILÁGA CÍMŰ FOTÓKIÁLLÍTÁS a Városbarátok Köre szervezésében A tárlat célja: a természeti értékek védelmének és ügyének népszerűsítése, a helyben található védett növény- és állatvilág bemutatása. Október 8-11. NAGYERDEI JÁRAT Villamosra fel! Utazzatok a Nagyerdei Járattal a Nagyerdő hetén! A természet ismét beköltözik a DKV villamosaira, ezúttal a Nagyerdő csodálatos állataival! Október 8-án üzemnyitástól október 11-e üzemzárásig az 1-es és 2-es villamosok hangszóróiból a Nagyerdő különböző állatainak hangjait hallhatjátok, míg a kivetítőkön ezek az élőlények tűnnek fel lenyűgöző képeken. Október 8., szerda 15 óra Agóra Tudományos Élményközpont A NAGYERDŐ REJTETT ARCAI - A DEBRECENI FOTÓKLUB ELŐADÁSA Máthé András, a Debreceni Fotóklub vezetője tájképein keresztül mutatja meg, hogyan lehet a különböző évszakokban nem szokványos fotókat készíteni, míg Vida István Tamás díjnyertes állat-és növényfotóit vetített képes előadáson csodálhatják meg az érdeklődők. A programra minden hely betelt! 15.00-15.45 Agóra épülete előtti parkoló A BOTANIKUS KERT TITKAI Mi köze a jegenyenyárnak az olaszországi Lombardiához? Hogy néznek ki a mocsárciprus légzőgyökerei? Miért lehet veszélyes papíreperfára mászni?

A Botanikus Kerti túra alatt megcsodálhatják az érdeklődők az éppen nyíló virágokat, bebarangolhatják azokat az ösvényeket, amelyek nagy részét még a XX. század első felében, Soó Rezső botanikus vezetése alatt alakítottak ki, Fazekas Mihály és Diószegi Sámuel szobrát érintve pedig kiderül, hányféle új növénynév köszönhető a Magyar füvészkönyv szerzőinek. A programra minden hely betelt! Október 9., csütörtök 9 óra A NAGYERDŐ NAPJA (Nyírerdő Zrt. Debreceni Erdészete (4032 Debrecen, Kartács utca 25.) 86 éve nyilvánították védetté a Nagyerdőt! Megemlékezés és koszorúzás

Helyszín: a Nagyerdő védetté nyilvánításának három emlékoszlopánál

Közreműködik: Bárdosi Ildikó népdalénekes és Molnár Miklós prímás, erdőmérnök A nap programjai: Kézműves bemutatók és foglalkozások (fafaragás és mézeskalács készítés)

9.30 vadászkutya fajtabemutató

10.00, 12.00 és 14.00: Kuckó Művésztanya gyerekeknek szóló műsora

„Kiserdész leszek!” Kádár Ferkó Fotószínháza

erdész és vadászjeleneteket ábrázoló ponyvák előtti fotózkodás

íjászkodás a kiserdőben Erdei iskolai programok gyerekek részére: Tanösvénytúra

Népi játékok

Nagyerdő totó

Óriás társas – Erdőgazda, Mese társas

Nyírerdő Zrt. filmjeinek folyamatos vetítése

Tölgykoszorús kötélhúzó verseny gyermekcsapatoknak, családoknak A programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött: [email protected] 14 óra DEMKI Borsos-villa Közösségi Ház AZ ALFÖLDI KAMILLAVIRÁGZAT ÉS A NÉPI GYÓGYÁSZAT című kiállítás megnyitója interaktív foglalkozás keretében a Természettár szervezésében

A gyógynövények királynőjét senkinek nem kell bemutatnunk. A kamillát mindenki ismeri, évszázadok óta alkalmazzák a gyógyászatban. A Természettár kiállításában most bemutatásra kerülnek az ismert és kevésbé ismert hazai gyógynövények, kitérünk a népi gyógyászatra, sőt a témához szorosan illeszkedő hungarikumokra is. A kiállítást interaktív tárlatvezetés keretében megnyitja Váradi Zoltán, a Természettár vezetője. Október 10., péntek 10.30 Déri Múzeum, I. emeleti állandó kiállítás A NAGYERDŐ KIS LAKÓI NYOMÁBAN Jeles rovarkutatók Debrecen félmúltjában Mező Szilveszter főmuzeológus tárlatvezetése a „Nagyerdő - A természet szertára” című állandó kiállításban. Helyszín: Déri Múzeum, I. emeleti állandó kiállítás 13.00 Déri Múzeum, Kávézó „BOGARAS” MUZEOLÓGUSOK Mező Szilveszter főmuzeológus tárlatvezetése az Ötvös János (1911-1991) és Lovas Márton Levente (1944-2022) biológusok, egykori múzeumi munkatársak emlékére készített kamarakiállításban. A részvétel díjtalan. 17 óra MÉLIUSZ Központi Könyvtár Helytörténeti Részleg TÚRÁZÁS, CSILLAGÁSZKODÁS A NAGYERDŐBEN ANNO ÉS MOST Zajácz György csillagász, túravezető vetített képes előadása. A program ingyenes, de kérik, hogy aki részt venne, regisztráljon a [email protected] címre. Október 11., szombat 10 óra OXIGÉN KUPA ERDEI FUTÓVERSENY Helyszín: Debrecen, Nagyerdő, 500 m-re a temető sarkától. (Köztemető 3-as számú kapu, körforgalom) befelé az erdőben. Most először családi mezőnyben is lehet indulni. 10 és 16 óra között CSALÁDI NAP A SZIGET-KÉKBEN A 10 ÉVES JUBILEUMÁT ÜNNEPLŐ DEBRECENI KARITATÍV TESTÜLET SZERVEZÉSÉBEN A Sziget-kékben egész napos bemutatók, gyermekfoglalkozások, természetismereti játékok és koncertek várják a vendégeket. Együttműködő partnerek: Debreceni Karitatív Testület, Debreceni Kerékpár Múzeum, DKSI Debreceni Kerékpáros Sport és Szabadidős Ifjúsági Egyesület, DVSC Labdarúgó Akadémia, Future of Debrecen, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Nagyerdei Kultúrpark, Nordic Walking Debrecen Sportegyesület, Pataki Péter REL Szervező és a Természettár. 10 óra Pálma Étterem előtt NATURE OF DEBRECEN SÉTA A NAGYERDŐN A séta során találkozhatunk a dél felé vonuló madarakkal, a Békás-tó kétéltű és hüllőfajaival, megismerhetjük a Madár-lakópark sétány egyes állomásait és az ott elhelyezett természetvédelmi eszközöket. A szakvezetést Dr. Aradi Csaba ökológus, Zöld Munkacsoport tag és Lenner Ádám, a Tiszatáj Közalapítvány természetvédelmi és tájgazdálkodási menedzsere, Zöld Munkacsoport tag tartja. 10 óra Sziget-kék HAPPY WALKING a Nordic Walking Debrecen Sportegyesület vezetésével A Happy Walking egy új edzési lehetőség, nordic walking fejhallgatóval, a zene ritmusára. Az edzés során mindenki saját fejhallgatóval gyalogol, ezen keresztül érkezik a zene és az edzői instrukció. A zene szórakóztatóbbá, könnyebbé teszi a mozgást, de a gyakorlatok végrehajtásához szükséges koncentráció felszabadítja az elménket a mindennapi stressztől, problémákról, és így csak a gyaloglásra és a zenére figyelünk. 11.30 Sziget-kék REKREÁCIÓS WALKING a Nordic Walking Debrecen Sportegyesület vezetésével 14.00 Sziget-kék TERMÉSZETISMERETI VEZETETT TÚRA a Nagyerdőn a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében Színpadi programok: Bemutatkoznak a Debreceni Karitatív Testület tagszervezetei 10 óra Valcer Táncstudió

11 óra Kiss Kata Zenekar

12 óra Szülinapi torta

13 óra Nagyerdő Akusztik

15 óra Délutáni matiné a Martin Brass Banddel

és még számos meglepetés program vár... Egész napos foglalkozások és bemutatók a Sziget-kékben: 10 és 16 óra között

TERMÉSZETTÁR és a NAGYERDEI KULTÚRPARK játékos, ismeretterjesztő foglalkozásai 10 és 16 óra között

FUTURE OF DEBRECEN és ZÖLD ŐRSZEM CSAPATÁNAK közös foglalkozásai a környezettudatosság jegyében

Az érdeklődőknek bemutatják a Zöld Őrszem, a Debreceni Környezeti Ellenőrző Rendszer honlapját, ahol láthatják, hogy hol helyezkednek el az állomások, és ott milyen méréseket végeznek. A látogatók testközelből nézhetnek meg egy levegőminőség-mérő és egy zajmérő műszert is. A zajmérőt ki is próbálhatják, „Zöld Őrszemet” kiabálva tesztelhetik, hogy hány decibelt tudnak elérni. A gyerekeket színezővel, szemléletformáló programokkal és játékokkal várják. Az érdeklődőknek apró ajándékokkal is készülnek. 10 és 14 óra között

A NORDIC WALKING DEBRECEN SPORTEGYESÜLET vezetésével folyamatos bemutatók, kvíz, puzzle, kérdezz – felelek, ajándéksorsolás, családi walkingozás. 10 és 16 óra között

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG a Hajdúság-Dél-Nyírség tájegység Natura 2000 területekről szóló interaktív mobil kiállítása várja az érdeklődőket a hozzá kapcsolódó természetismereti játékokkal. 10 és 16 óra között

DKSI DEBRECENI KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐS IFJÚSÁGI EGYESÜLET és a DEBRECENI KERÉKPÁR MÚZEUM gondozásában kerékpáros ügyességi pályák és felvilágosítás kerékpáros közlekedés, valamint a kerékpár, mint sporteszköz témákban. 10 és 14 óra között

DEMKI Kézműves Kuckó a DEMKI Borsos-villa Közösségi Ház animátoraival Október 11-12. Nagyerdei Stadion, Északi Rendezvénytér III. DEBRECENI SOKADALOM