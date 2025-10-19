október 19., vasárnap

Megasztár

1 órája

Leénekelte a csillagokat az égről a debreceni diák a Megasztárban, de vajon elég volt-e ez az élő show-hoz? – videóval

Az előválogatókon parádésan énekelt Szoboszlai Balázs. A középdöntőkkel folytatódott a Megasztár a debreceni diák száméra, a cél az élő show-ba jutás volt.

Haon.hu

A középdöntőkkel folytatódott a TV2 népszerű tehetségkutató show-ja, a Megasztár. A műsorban a debreceni Ady Endre gimnázium tanulója, Szoboszlai Balázs is elindult, aki az előválogatóban négy igennel továbbjutott, és végül Herceg Erika csapatához csatlakozott. A tét nem volt kevesebb, mint az élő show-ba jutás. 

Szoboszlai Balázs a Megasztár középdöntőjében is megmutatta tehetségét
Szoboszlai Balázs a Megasztár középdöntőjében is megmutatta tehetségét
Forrás: TV2/Megasztár

A középdöntők során először 5-6 fős csoportokban kellett előadniuk egy dalt a versenyzőknek. Külön nehézség volt az énekeseknek, hogy mindössze 1,5 órájuk volt begyakorolni az általuk választott szerzeményt. A debreceni diák sikerrel vette ezt az akadályt, így következhetett a párbaj, ami talán a műsor legfeszültebb pillanatait hozta el mentora számára. 

Az énekeseket párba állították, és egy duettet kellett előadniuk, a győztesnek pedig esélye volt arra, hogy a három élő show-s hely valamelyikét megkaparintsa.

 Szoboszlai Balázs a 17 éves Tran Virág ellen párbajozott, és Sia Titanium című dalát adták elő.

A produkciójukat, valamint Herceg Erika értékelését megnézhetitek az alábbi videóban:

Szoboszlai Balázs bejutott a Megasztár élő show-jába?

Ahogy a videó végén látható, Herceg Erika a debreceni diákot juttatta tovább, és ideiglenesen adott neki egy helyet a legjobb 3 között. Később azonban Barna Gergő javára döntött a mentor, így Szoboszlai Balázs nem jutott be az élő show-ba. Kiesését követően csalódottan nyilatkozott: 

Borzasztóan szomorú és csalódott vagyok, mert nyilván nagyon élveztem volna még tovább ezt az egész versenyt, de hát ha menni kell, menni kell

- mondta Szoboszlai Balázs. 

