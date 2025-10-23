Ennyi halat szedtek ki a Macsi balcsiból

2025. október 22-én leengedték a Macsi Balcsit és megtörtént a halmentés – olvasható a Hajdú-Horgász Debrecen Facebook-oldalán.

Mint írják, 5 ezer kilogramm 1,2 kiló átlagsúlyú ponty, némi 30 dekagramm keszeg, harcsa, sügér és domolykó költözött át a Keleti-főcsatornába.