Helyi életstílus

57 perce

Ennyi halat szedtek ki a Macsi balcsiból

Címkék#Hajdú-Horgász Debrecen#Macsi Balcsi#Keleti-főcsatorna

Haon.hu
Ennyi halat szedtek ki a Macsi balcsiból

Óriási halmentés történt a Macsi Balcsin

Forrás: Hajdú-Horgász Debrecen/Facebook

2025. október 22-én leengedték a Macsi Balcsit és megtörtént a halmentés – olvasható a Hajdú-Horgász Debrecen Facebook-oldalán

Mint írják, 5 ezer kilogramm 1,2 kiló átlagsúlyú ponty, némi 30 dekagramm keszeg, harcsa, sügér és domolykó költözött át a Keleti-főcsatornába.

 

 

