Helyi életstílus
57 perce
Ennyi halat szedtek ki a Macsi balcsiból
Óriási halmentés történt a Macsi Balcsin
Forrás: Hajdú-Horgász Debrecen/Facebook
2025. október 22-én leengedték a Macsi Balcsit és megtörtént a halmentés – olvasható a Hajdú-Horgász Debrecen Facebook-oldalán.
Mint írják, 5 ezer kilogramm 1,2 kiló átlagsúlyú ponty, némi 30 dekagramm keszeg, harcsa, sügér és domolykó költözött át a Keleti-főcsatornába.
Ezt ne hagyja ki!Békemenet 2025
7 órája
Békemenet: a béke üzenete érkezett ma Budapestre - Orbán Vikor is felszólalt!
Ezt ne hagyja ki!Őszi kirándulás
3 órája
TOP 5 kirándulóhely Debrecenben, amely ősszel is csábító – fotókkal
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre